Togo : Le groupe Toofan franchit un record sur YouTube

Le groupe Toofan fait honneur au Togo. Barabas et Masta Just sont très adulés par le public. Ils viennent d’être récompensés sur la plateforme YouTube. Le groupe togolais a atteint la barre impressionnante d’un million d’abonnés sur le site d'hébergement de vidéos.

Toofan atteint un record sur YouTube

Le groupe Toofan est le duo togolais d’artistes qui fait la fierté du pays à travers l’Afrique et même au-delà du continent africain. À chaque sortie de production discographique, Barabas et Masta Just font plaisir à leurs nombreux fans. Leurs différents concerts au Togo, voire ailleurs, affichent complet.

Ils sont très heureux aujourd’hui puisque le groupe a fait un grand bond sur la plateforme YouTube. Barabas et Masta Just sont également très suivis. Ils viennent de franchir la barre symbolique d’un million de followers.

Sur sa page Facebook, le duo n’a pas manqué d’adresser ce mercredi 26 juillet leur gratitude à l’endroit de leurs nombreux fans. ‘’Merci la famille, ensemble pour les 2 millions d’abonnés sur YouTube’’, écrivent-ils. D’ailleurs, Barabas et Masta Just sont les premiers artistes togolais à atteindre un tel record sur YouTube.