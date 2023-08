Love Gugu choque la toile : "Je vais mourir lesbienne"

Love Gugu a changé ces derniers temps son style vestimentaire. Des tenues d’hommes, elle a commencé à porter celles des femmes. Ce qui a fait penser aux internautes un changement de sexualité. Dans une déclaration, l’influenceuse a surpris les internautes.

Love Gugu : ‘’Depuis l’âge de 11 ans, je me sentais homme’’

L’influenceuse ivoirienne, Love Gugu est connue pour arborer des tenues masculines. Elle a dit haut et fort qu’elle se sentait homme dans la peau d’une femme. Elle ne cache pas non plus son orientation sexuelle. Mais, depuis un certain temps, l’Ivoirienne installée en France a commencé à avoir un style plus féminin en arborant des habillements et du maquillage dédiés à la femme.

Ce changement radical qui reflète bien la féminité de la jeune dame est apprécié par de nombreux internautes. Ceux-ci en voyant ses photos qui circulent sur les réseaux sociaux ont applaudi pour marquer leur satisfaction. Ils sont heureux de voir ainsi Love Gugu décidé à revenir à de meilleurs sentiments en se mettant à présent dans la peau d’une femme.

Les internautes qui ont salué le changement de style vestimentaire de l’influenceuse ont rapidement déchanté. Love Gugu vient de leur planter un pieu dans le cœur. Elle a fait savoir dans une déclaration publiée sur la toile qu’elle reste et demeure toujours une femme qui n’a pas changé d’orientation sexuelle.

“Je vous ai dit que les habits d’homme que j’ai, je vais jeter mes habits qui ont rempli mes 4 battants je vais les porter jusqu’à la fin de mes jours. Je n’ai pas signé de contrat avec vous pour dire que je ne suis plus lesbienne. Je porte ce que j’ai envie de porter. Je suis lesbienne. Depuis l’âge de 11 ans, je me sentais homme. J’ai 46 ans aujourd’hui, je fais ce que je veux. Je ne peux pas renier ce que j’ai fait. Je suis lé.. Je serai lé.. Et je vais mourir lesbienne’’, dit-elle. À l’en croire, Love Gigi n'a aucune intention de changer d'orientation sexuelle.