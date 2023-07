Buzz ou réalité ? Love Gugu à la recherche d’un homme

Elle assumait pourtant son homosexualité à qui veut l’entendre. Aujourd’hui, Love Gugu veut être une bonne épouse pour un homme. Elle vient de faire une déclaration à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Love Gugu est prête à être la femme d’un homme

Love Gugu a défrayé la chronique il y a quelques années en affirmant dans un direct sur les réseaux sociaux avoir eu des relations intimes avec la web humoriste Yvidero. Augustine Seh, de son vrai nom, avait même eu des soucis avec la justice ivoirienne à cause de ses déclarations. Elle a passé quelques jours en prison avant d’être relaxée.

Elle ne cache plus son homosexualité et au cours d’une émission de ‘’Willy à Midi’’, Augustine Seh, alias Love Gugu, avait déclaré vouloir faire une ablation des seins. ‘’J’ai commencé à prendre des hormones masculines. Je suis née femme, mais je me sens dans la peau d’un homme. Ma mère m’a dit qu’elle m’accepte telle que je suis et j’ai arrêté. Raison pour laquelle la barbe est restée’’, disait-elle.

Toutefois, à 45 ans révolue aujourd’hui, elle vient de surprendre tout le monde en affirmant vouloir être la femme d’un homme. “Je dois porter cette robe. Je ne cherche pas de mari pour Clara. Moi même je dois porter cette robe. Je vais maigrir et avoir des rondeurs et je vais m’occuper de ma poitrine. J’ai besoin d’un homme, je suis à la recherche d’un homme’’, souligne-t-elle. Cette sortie médiatique de l’influenceuse fait suite au mariage civil de la chanteuse coupé décalé, Vitale avec Marko Versace le week-end dernier à l’Hôtel communal de Cocody.