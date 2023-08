Côte d’Ivoire : Roseline Layo a frôlé la mort

Roseline Layo a failli perdre la vie dans un accident ce samedi 26 août sur la route Bouaké-Katiola. Transportée à l’hôpital de Bouaké, elle a eu quelques blessures légères.

Roseline Layo, victime d’un accident de la circulation

Dans un live sur sa page Facebook, il y a peu, l’artiste ivoirienne, Roseline Layo s’offusquait contre des prophéties des hommes de Dieu qui prédisaient sa mort. Elle avait même mis en garde. ‘’À longueur de journée, chaque jour que Dieu fait, c’est des prophètes qui vont se lever à tout moment pour venir nous dire que faites attention à vous, on veut vous tuer, faites attention à vous, on veut vous empoisonner, faites attention à vous, on veut vous faire-ci’’, disait-elle.

Ainsi, Ii a fallu de peu pour qu’on parle d’elle ce samedi 26 août au passé. En partance pour un spectacle dans une ville de l’intérieur du pays, elle a subi un accident presque mortel au volant de sa voiture. L’accident a eu lieu sur l’axe Bouaké-Katiola, suite à une collision avec un camion citerne du côté conducteur.

Fort heureusement, il y a plus de peur que de mal. Roseline Layo s’en est sortie avec quelques blessures légères et a été conduite rapidement au CHR de Bouaké où elle a reçu des soins. Ce n’est pas le cas d’un des membres du staff de la chanteuse dont le cas est jugé un peu grave et qui est pris en charge par des médecins de l’établissement sanitaire de Bouaké.