Côte d’Ivoire : Qui est le sosie d’Arafat DJ qui sème le trouble sur la toile ?

C’est étonnant et surprenant depuis le mardi 19 septembre. Un jeune homme fait le buzz sur la toile avec sa forte ressemblance à Arafat DJ. Le sosie en question était présent ce mercredi 20 septembre sur le plateau de ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV où il s’est présenté aux nombreux téléspectateurs et spectateurs.

Le sosie d’Arafat DJ : ‘’Les gens m’interpellaient dans la rue pour faire des photos avec moi’’

Le roi du Coupé-décalé, Arafat DJ décédé il y a maintenant quatre ans continue de susciter un intérêt indéniable auprès de ses nombreux inconditionnels ‘’chinois’’ en Côte d’Ivoire et même en dehors du pays. Depuis le mardi 19 septembre, une vidéo d’un homme qui ressemble trait pour trait au Daïshikan a envahi les réseaux sociaux. La ressemblance est tellement frappante que les commentaires des internautes dévoilés expriment des étonnements et des doutes.

Celui qui est la nouvelle attraction sur le Net était l’invité de ce mercredi 20 septembre sur le plateau de la saison 4 de l’émission ‘’Willy à Midi’’, sur Life TV. L’humoriste et présentateur de cette émission, Willy Dumbo est même surpris de cette ressemblance du Beerus Sama. En s’exprimant, le sosie en question n’a pas le même timbre vocal que la légende du Coupé-décalé. Mais, il a le physique, le sourire et les yeux identiques qu’Arafat DJ.

A l’état civil, celui que les internautes ont surnommé ‘’Yôrô junior’’, s’appelle Ali Kouyaté. Il a indiqué au cours de l’émission qu’il est un jeune commerçant et fait d’autres activités. ‘’Depuis longtemps, on me dit que je ressemble à Arafat DJ. Cela me faisait peur au début et je me suis habitué par la suite. Les gens m’interpellaient dans la rue pour faire des photos avec moi’’, explique-t-il. Et de poursuivre : ‘’Un jour, j’ai fait un direct et les gens ont commencé à pleurer’’. Un spectateur présent dans la salle à répondu à Willy Dumbo qu’il a failli fuir lorsqu’il vu le sosie de l’Influenmento. Le sosie affirme qu’il est lui-même un ‘’chinois’’ à vie et cela lui fait plaisir de ressembler à Arafat DJ.