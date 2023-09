Ange Farot fait une grave révélation sur sa maladie : ‘’J’ai été empoisonné’’

Il y a un mois, le showmaker Ange Farot était entre la vie et la mort. Il a été sauvé in-extremis par la polyclinique Farah avec l’aide de Hassan Hayek. Après sa guérison, le chanteur est allé lui dire merci tout en faisant une grave révélation.

Ange Farot confie qu’il a été empoisonné

Les jours du showmaker ivoirien Ange Farot étaient vraiment comptés il y a un mois. Le mal dont souffrait ‘’Monsieur soirée’’ était inconnu. L’artiste alité à l’hôpital de Marcory demandait de l’aide à de bonnes volontés pour le sauver. Heureusement, son appel a été entendu par le vagabond de la charité ivoirienne, Hassan Hayek qui a tout fait pour le conduire à la polyclinique Farah de Marcory.

Dans cet établissement sanitaire privé, tous les frais de soin et d’hospitalisation ont été pris en charge par la direction. C’est à ce moment précis que le mal dont souffrait Ange Farot a été dévoilé par le bénévole ivoirien sur sa page Facebook. Aujourd’hui, l’artiste est sorti de l’hôpital et il se porte comme un charme. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait Ange Farot avec une très bonne mine en train de danser au son d’une chanson interprétée par un orchestre congolais dans un espace de loisir de la place.

Cependant, il était important pour le chanteur de se rendre chez celui a permis qu’il ne passe pas de vie à trépas pour lui dire merci. Dans un direct fait le jeudi 28 septembre soir au restaurant de ce dernier à la Riviera-Palmeraie, Ange Farot a fait une grosse révélation sur le mal qui le rongeait. ‘’Je me sentais très mal et j’avais commencé à vomir du sang. Mon homme de main qui a accouru rapidement m’a fait savoir que j’ai été empoisonné’’, a-t-il expliqué avant d’adresser des remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour sa guérison.

Hassan Hayek, à son tour, s’est félicité de ce que Ange Farot se porte bien. ‘’Ça me fait plaisir de le voir en forme. Pour ceux qui ne savaient pas, Ange Farot était entre la vie et la mort. Mais Dieu l’a sauvé. Je dis merci à la polyclinique Farah grâce à qui le chanteur est aujourd’hui sur pied. J’étais très content de le voir bringuer dans une vidéo partagée sur la page Facebook de Chico Lacoste’’, s'est-il réjoui. Il n’a pas manqué de donner des conseils à l’artiste. Surtout au niveau de son hygiène de vie en arrêtant de boire de l’alcool et de fumer. Tous ces conseils ont été entendus par l’interprète de la chanson ‘’Faromania’’.