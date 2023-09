Côte d’Ivoire : Les voix se lèvent pour sauver Ange Farot

Mauricette Aholia a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux pour sauver l’artiste Ange Farot gravement malade. Des artistes et des influenceurs ont répondu promptement à la sollicitation de l’ancienne manager du chanteur Manadja confirmé.

L’appel à l’aide pour aider Ange Farot entendu

Les images de l’artiste Ange Farot hospitalisé ont fait le tour le jeudi 31 août sur les réseaux sociaux. L’homme aux tenues de panthère, tigre, léopard et autres qui passait la majeur partie dans les boîtes de nuit de Marcory en train de danser est gravement malade. L’ancienne manager de l’artiste Manadja confirmé, Mauricette Aholia avait également lancé un sos à travers un post pour venir en aide à l’homme du showbiz qu’on appelle aussi Monsieur soirée.

L’appel n’a pas mis du temps à être entendu par de nombreux acteurs de la musique ivoirienne. Dans une autre publication quelques heures plus tard, Mauricette Aholia en a profité pour remercier des artistes. ‘’Grand merci à Kerozen et Apoutchou National qui ont répondus favorablement à la sollicitation d’aide d’Ange Farot. Que le tout puissant vous bénisse’’, écrit-elle.

Toutefois, après la réaction de ces deux célébrités ivoiriennes, l’actrice a fait savoir qu’elle continue de contacter des personnalités pour qu’ils viennent en aide à Ange Farot. Elle a nommé dans son post des artistes, des humoristes, des structures et des influenceurs comme Molare, A’Salfo, Willy Dumbo, Serge Beynaud, Sarra Messan, Camille Makosso et Ariane Céleste Moua. Le vagabond de la charité, Hassan Hayek s’est dépêché au chevet de l’interprète de la chanson ‘’Faromania’’, pour voir ce qu’il peut faire pour lui. ‘’Je suis avec Ange Farot ! La situation est très compliquée ! Je voudrais déjà remercier l’hôpital général de marcory et surtout médecins et infirmiers pour les efforts ! J’ai contacté SOS Abidjan qui sont déjà là pour évaluer la situation car c’est un cas trop lourd et très complexe ! Mettons nous en prière !’’, lance-t-il à travers un post accompagné d’une photo où il est à côté de Ange Farot couché sur son lit d’hôpital.