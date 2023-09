Espagne : Une lueur d’espoir s’annonce pour Dani Alves depuis son incarcération

L’ancien joueur brésilen, Dani Alves était complètement déboussolé en prison. Sa femme qui était son soutien, avait décidé d’entamer une procédure de divorce avec son mari. Finalement, elle a été mise en stand-by.

Une première bonne nouvelle pour Dani Alves depuis son incarcération

Depuis son incarcération en Espagne, l’ex-footballeur brésilien, Dani Alves peut avoir à présent un large sourire. Il avait perdu tous ses sens après avoir été lâché par sa femme, Joana Sanz. Cette dernière avait entamé une procédure de divorce d’avec l’ancien défenseur du FC Barcelone suite à des accusations d’agression sexuelle portées par une jeune femme de 23 ans.

Le brésilien interrogé depuis la prison par des médias espagnols, avait indiqué être toujours amoureux de son épouse et se voir divorcer d’avec elle, serait un autre coup dur pour lui. Il avait plus que besoin d’elle dans cette épreuve. L’ex-défenseur du PSG a ainsi demandé par à sa femme et ne souhaite pas divorcer.

Sa voix a été sûrement entendue par le mannequin. Elle aurait décidé de mettre en ‘’stand-by’’ le processus de divorce. L’information a été révélée dans l’émission TardeAR par le témoignage de la journaliste, Leticia Requejo, qui avait affirmé que la femme de l’ancien défenseur de la Seleçao avait entamé une procédure de divorce.

Cette bonne nouvelle intervient après que le mannequin ait partagé sur ses réseaux sociaux plusieurs lettres que son mari lui aurait écrites depuis sa détention, exprimant son amour et cherchant à rétablir leur relation. ‘’Depuis le jeudi 28 septembre, nous pouvons confirmer que la procédure de divorce entre l’ancien couple est en attente, les démarches ont été suspendues’’, déclare la journaliste. Elle a également rappelé une déclaration du top-model de Ténérife : ‘’Elle a dit qu’elle ne laisserait pas son mari de côté, même si elle avait l’intention de divorcer’’. De plus, il semblerait que la femme de Dani Alves, qui avait quitté la maison familiale qu’elle partageait avec le footballeur à Barcelone, ait décidé de revenir.