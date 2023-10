Nigéria-mort de Mohbad : La police recherche un autre artiste suspecté

Le commissariat de l’Etat de Lagos vient de lancer un avis de recherche contre un autre artiste nigérian dans la mort de Mohbad. Ce dernier qui s’appelle primeboy avait refusé de se présenter au poste de police concernant l’enquête.

Un autre artiste suspect dans la mort de Mohbad activement recherché par la police

L'enquête sur le décès tragique du chanteur nigérian, Mohbad n’a pas encore fini de nous révéler des choses. Celui qui était considéré comme le premier suspect dans la disparition brutale du jeune artiste de 27 ans, Naira Marley, est rentré le mardi 3 octobre au pays. Dans les instants qui ont suivi son arrivée au Nigéria, le chanteur Afro-Beat, a immédiatement été arrêté et placé en garde à vue par les autorités policières. Avant lui, son bras droit Balogun Olamilekan Eletu plus connu sous le pseudonyme de Sam Larry avait été lui aussi interpellé.

Mais, il se pourrait que l’ancien mentor de Mohbad soit blanchi dans la mort de son ex-poulain. La police de l’Etat de Lagos se dirige sur une autre piste et elle vient de lancer un avis de recherche contre un autre artiste qui s’appelle Primeboy. Ce dernier avait refusé de répondre à une convocation de la police. Le fait qu’il ait refusé de se présenter devant les autorités policières du Nigéria, les pistes se tournent désormais vers lui.

Le commandant du commissariat de l’Etat de Lagos, CP Idowu Owohunwa a publié un communiqué sur le réseau social X (Twitter) pour offrir une forte récompense à celui qui fournira des informations nécessaires à l’arrestation de Primeboy considéré à présent comme le suspect numéro 1. ‘’Suite à son refus d’honorer l’invitation que la police lui a envoyée depuis le début de l’enquête sur les circonstances ayant conduit au décès de M. Ilerioluwa Aloba alias Mohbad, le commandant de la police de l’Etat de Lagos, déclare par la présente recherché Owodunni Ibrahim alias Primeboy. Il mesure environ 1,64 m, est un homme au teint foncé avec des marques tribales et Yoruba par tribu. Sa dernière adresse connue est 3ème Pouvoir, Oke Eletu, Ikorodu. Si vous le voyez, contactez le commissariat le plus proche ou appelez le 08036885727.Le commissaire de police du commandement de l’Etat de Lagos, CP Idowu Owohunwa, offre par la présente une belle récompense de 1000000 N (Un million de Naira seulement) à toute personne disposant d’informations utiles menant à son arrestation’’, pouvait-on lire. Toutefois, on vient d'apprendre que Naira Marley et Sam Larry ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils ont été placés en détention provisoire de 21 jours en attendant la fin des enquêtes.