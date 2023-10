People-Cameroun : Samuel Eto’o et Yannick Noah font la paix

Il n'y a plus aucune brouille entre Samuel Eto’o et Yannick Noah. En froid depuis plusieurs mois, le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et l’ancien tennisman ont été aperçus ensemble complices le dimanche 8 octobre au stade d’Etoudi de Yaoundé non loin du village Noah de Tongolo.

Samuel Eto’o et Yannick Noah enterrent la hache de guerre

L’ancien tennisman français-camerounais, Yannick Noah et le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils sont en froid depuis l’année dernière. Le conflit est partie de la résiliation du contrat qui liait l’instance du football camerounais que dirige l’ancien joueur camerounais à l’équipementier français Le Coq Sportif, dont l’ex-tennisman détient une partie du capital et l’arrivée de One All Sports.

La tension est devenue encore plus vive en juillet dernier, lors de la visite de Kylian Mbappé dans son pays d’origine, le Cameroun. Durant ce bref retour aux sources initié par le vainqueur de Roland-Garros 1983, le capitaine de l’équipe de France avait en effet dû snober le double vainqueur de la CAN (2000, 2002).

La dernière fois où les deux icônes du sport camerounais ont été vus ensemble, est le jour où Samuel Eto’o Fils a fraîchement été élu à la tête de la FECAFOOT. A cette période, l’ex-tennisman français Yannick Noah, était également ambassadeur de l’équipementier Le Coq Sportif au Cameroun et en Afrique.

Depuis le dimanche 8 octobre, des photos circulent sur les réseaux sociaux montrant Samuel Eto’o et Yannick Noah bras dessus, bras dessous au stade d’Etoudi de Yaoundé non loin du village Noah de Tongolo. Ils ont visiblement enterré la hache de guerre. Cette réconciliation devrait satisfaire le microcosme footballistique camerounais et permettre de tourner la page sur ce différend commercial.