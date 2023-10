Côte d’Ivoire : 17 ans après, il était une fois Douk Saga

12 octobre 2006-12 octobre 2023, cela fait exactement 17 ans que Douk Saga, le créateur du Coupé-décalé, est décédé à Ouagadougou. A cette date anniversaire de sa disparition, ses amis et quelques personnalités du showbiz ont une pensée pour lui.

Douk Saga : 17 ans déjà !

Les quelques lignes de cette chanson mythique tirée du répertoire du créateur du Coupé-décalé : ‘’19 septembre 2002, le malheur venait juste de frapper en Côte d’Ivoire. Les coups de fusils par-ci, de canons par là… Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaîté… Qu’est-ce qu’il a créé ? La Sagacité… Il a mis de la joie dans nos coeur, il nous a fait oublier nos soucis, hiiiiii! Qu’est-ce qu'il a créé ? La Sagacité…’’, résonnent encore dans l’esprit des nombreux mélomanes avertis de ce mouvement de danse venu de la France.

Celui qui était venu donner du baume au cœur de la population ivoirienne à cette période de crise militaro-politique, s’appelait Stéphane Amidou Doukouré connu sous le nom de Douk Saga. Bien plus encore, il se faisait appeler également ‘’le président, très, très, très fort’’ et ‘’le Sommet de l’Himalaya’’. Ce jeudi 12 octobre, cela fait exactement 17 ans qu’il est auprès du Père céleste. Grâce à lui et sa bande de copains de la Jet Set, ont fait aimer le Coupé-décalé par les ivoiriens avec aussi leur style de vie. S'il était encore vivant, il aurait eu 49 ans aujourd'hui.

En ce jour spécial de sa disparition dans une clinique de la capitale du Burkina Faso des suites d'une maladie pulmonaire, ses amis, les artistes, les médias et bien d’autres personnalités du showbiz ivoiriens ont une très grande pensée pour lui. Par exemple, sur la toile, l’un des anciens amis et membre de la Jet Set, Le Molare, a publié des photos de lui et de Douk Saga avec en légende ce message ‘’17 PR’’, suivi d’un emoji de cœur. Depuis ce matin, les tubes de Douk Saga sont joués en boucle dans presque toutes les radios et les télés cryptées. L’émission ‘’Show Buzz’’, sur NCI, avec Mulukuku DJ, Carina Style et Ozone, ont rappelé les prouesses de Douk Saga.

Bien évidemment, l’enfant venu Yamoussoukro a su construire aujourd’hui sur la scène musicale ivoirienne des artistes Coupé-décalé qui ont des noms comme Kerozen, Kedjevara, Safarel Obiang, Serge Beynaud, Bebi Philip… Mais, le chanteur qui a propulsé véritablement cette musique écoutée partout dans le monde, est incontestablement feu Arafat DJ.