Côte d’Ivoire : Esther Uha et ses ex, ce n’est pas fini

Esther Uha a raconté une anecdote sur son passé concernant ses relations avec ses ex-compagnes. La chroniqueuse a fait savoir qu’elle est toujours en contact avec tous ses anciens partenaires.

Esther Uha toujours en contact avec ses ex

La chroniqueuse ivoirienne, Esther Uha fait encore parler d’elle. L’ancienne Miss de la région du Gôh 2014, avait fait une révélation choquante sur sa vie il y a quelques mois où elle a indiqué avoir pratiqué un avortement qui a failli être dramatique pour elle. Cette fois-ci, Esther Uha s’est retrouvée confrontée à une polémique sur les réseaux sociaux.

L’ex-collaboratrice de Konnie Touré à l’émission ‘’Life Week-end’’, sur Life TV, a fait savoir qu’elle est toujours en contact avec ses ex-partenaires. Esther Uha a précisé qu’elle ne trouve pas d'inconvénients à rester en de bon termes avec anciens compagnes, malgré leur rupture.

A cette situation, la chroniqueuse a raconté une anecdote sur un ex qui lui a permis de la tirer d'affaires à un moment donné. “J’ai des ex et même si on ne se parle plus, je me suis arrangé pour ne pas qu’il ait un esprit d’animosité entre nous. Dans le passé j’étais malade, très malade et j’étais à la maison, je suis resté à la maison très longtemps d’ailleurs et j’ai pas vu les jours passés, l’endroit où j’habite, il y a une date à ne pas dépasser pour le paiement du loyer, j’étais couché et je reçois un appel, celui de mon propriétaire qui me rappelle que la date de paiement limite était arrivé, sachant qu’il a un comportement un peu compliqué, je me suis donc levé avec la maladie et me suis rendu au guichet pour effectuer un retrait mais une fois sur place, je n’y arrivais pas car durant ma période de maladie, j’avais effectué beaucoup de retrait’’, explique-t-elle.

La présentatrice de l’émission ‘’Le Club’’, sur Life TV continue pour dire : ‘’Du coup j’avais une restriction, heureusement j’avais un ex qui était pas très loin de chez moi, je l’appelle et je lui dit de m’excuser car ça devait sûrement l’étonné que je l’appelle, il me dit non ça ne gêne pas, je lui fais savoir que j’aurais besoin d’un prêt juste le temps de compléter avec le peu que j’avais pour payer mon loyer et que j’allais lui restituer ça le lundi, nous étions au week-end, il a accepté et je suis aller directement chez lui avec ma voiture après le guichet, il m’a remis la différence et je suis aller payer mon loyer. Le lundi lorsque je l’ai appelé pour aller lui remettre son argent, en bon garçon il a refusé et je n'ai pas insisté’’. Les déclarations de la chroniqueuse ont suscité des réactions divers sur la toile.