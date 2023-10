CAN 2023 : Le ballon officiel de la compétition dénommé "Pokou"

Le ballon officiel de la CAN 2023 aura pour nom "POKOU" en hommage à l'ex-international ivoirien Laurent Pokou.

La CAF a décidé de célébrer Laurent Pokou au cours de la CAN 2023. Cette grande messe du football africain qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, accorde une attention particulière aux légendes du pays. C'est le cas du regretté Laurent Pokou, ancienne gloire du football ivoirien. En effet le ballon officiel de la compétition portera son nom, en a décidé l'instance dirigeante du football africain.

Ce ballon officiel, POKOU, reprend les trois couleurs principales du drapeau de la Côte d'Ivoire - blanc, orange et vert - tout en incorporant les dernières technologies qui révolutionneront le jeu sur le continent et au-delà.

"C'est un moment émouvant pour ma famille. C'est un grand honneur pour mon défunt père, qui a consacré sa vie au football ivoirien, de voir que le ballon officiel de la CAN en Côte d'Ivoire porte son nom’’, déclaré Erwan Pokou, fils de la légende avant d’ajouter : "La famille apprécie les engagements de la CAF et du COCAN dans cette célébration des héros et des héroïnes du football africain. Cela va motiver et inspirer les générations futures à suivre leur exemple’’.

« Plusieurs stops, un parcours, une culture, une destination. Votre ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF est là », peut-on lire sur le compte X de la CAF ce lundi. Faut-il le rappeler, Laurent Pokou a joué pour la sélection ivoirienne entre 1967 et 1980, auréolée de 70 sélections.