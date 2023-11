France : Observateur Ebène frappe un gros coup après son clash avec Didi B

Après ses attaques contre le couple Didi B et Saraï d’Hologne, l’humoriste Observateur Ebène avait vu la monétisation de ses contenus au restreint. Mais ce jeudi 9 novembre 2023, il surprend tout le monde en montrant un chiffre pharaonique généré par la monétisation de ses contenus.

Observateur Ebène décroche des millions après son clash avec Didi B

Observateur Ebène, installé en France, joue certainement la carte de la communication sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, l’humoriste s’était attaqué ouvertement au rappeur ivoirien Didi B et sa femme Saraï d’Hologne. Peu de temps après, le conseil juridique de l’artiste est monté au créneau pour interpeller l’humoriste ivoirien en le menaçant de poursuites judiciaires.

Par la suite, il s’est fondu en excuse sur sa page Facebook : ‘’J’ai un bon cœur. C’est la bouche qui n’est pas bonne’’, s'était-il expliqué. Cependant, l’humoriste a constaté que sa mauvaise sortie sur la toile lui a valu une restriction au niveau de la monétisation de ses contenus. Il a mis en cause justement le jeune rappeur ivoirien qu’il cite le mercredi 8 novembre dans une publication sur sa page Facebook. ‘’Didi B donc à cause de petit vidéo-là toi et ton équipe vous avez désactivé ma monétisation ?’’, s’est-il interrogé.

C’était sans doute une manière pour lui de faire diversion et avoir des réactions négatives contre lui. L’humoriste a réussi son coup et 24h après, il surprend tous les followers ce jeudi 9 novembre avec un post assez extraordinaire.

Observateur Ebène présente le chiffre hallucinant de la monétisation de ses contenus. ‘’Merci maman Marie, grâce à mon chapelet, tout est en ordre vous allez lulheur’’, a écrit Observateur. Ses vidéos lui ont rapporté la bagatelle somme de 114 406 dollars, soit près de 70 millions de francs CFA et il s'en réjouit énormément. Des internautes ont rapidement salué et félicité la prouesse de l’humoriste.