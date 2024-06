10 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Roseline Layo reste encore pour le moment aux Etats-Unis. Après son concert de New York à Harlem, elle va mettre le cap le vendredi 14 juin du côté de la ville d’Atlanta dans l’État de Géorgie où la chanteuse va offrir un showcase inédit.

Roseline Layo met sur Atlanta après New York

L’odyssée musicale de la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo aux Etats-Unis n’est pas prête de s’arrêter pour l’instant. L’auteure du titre à succès ‘’Donnez-nous un peu’’, a offert un magnifique concert le samedi 8 juin à New York devant un grand nombre de spectateurs. Le public américain composé de la diaspora ivoirienne, africaine voire de d’autres pays, est venu découvrir la ravissante voix de Roseline Layo.

Celle-ci n’a pas failli à sa réputation de grande chanteuse et a démontré de forte belle manière de quoi elle est capable à travers ses différentes chansons livrées en live devant des spectateurs acquis à sa cause. Alors qu’elle se préparait à retourner en Europe dans les pays d’Allemagne et d’Italie pour honorer d’autres rendez-vous musicaux, Roseline Layo est bloquée aux Etats-Unis.

Son maintien au pays de l’Oncle Sam est plus que salutaire. Puisque les fans de la ville d’Atlanta qui est la capitale de l’État de Géorgie où il y a une forte communauté afro-américaine la réclame. L’interprète de la chanson ‘’Amour Kôyô-Kôyô’’, va offrir le vendredi 14 juin prochain dans la salle du Wellington Évent All d’Atlanta à partir de 22h un showcase exceptionnel.

Roseline Layo a même donné l’information ce lundi 10 juin sur sa page Facebook à travers une publication suivie de l’affiche du spectacle en commentaire. ‘’Bonjour à tous, Bonne nouvelle pour les Élus des USA. Nous venons d’avoir une nouvelle date à Atlanta ce vendredi 14 Juin’’, écrit-elle. Avant d’appeler en commentaire tous ses ‘’Elus’’ à venir nombreux à son showcase inédit.