Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, récompense chaque année deux personnalités qui œuvrent pour une cause sociale ou humanitaire. Cette année, l’actrice américaine, Eva Longoria en fait partie. Elle a été honorée accompagnée de la somme de de 50 dollars soit 30 108 830 000 de Francs CFA.

Eva Longoria bénéficie de 50 millions de dollars de la part de Jeff Bezos pour ses actions caritatives

Le milliardaire américain et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, décerne depuis 2019 avec sa compagne Lauren Sánchez, chaque année le Bezos Courage and Civility Award. C’est un prix octroyé aux personnes qui tentent de trouver des solutions à des problèmes complexes, tentent de rassembler et font preuve de civilité. Également la distinction est accompagnée d’une rondelette somme de 100 millions de dollars soit 92 millions d’euros et environ 60 217 660 000,00 de Francs CFA.

Le richissime homme d’affaires qui a retrouvé la première place en ce mois de mars de l’index mondial des milliardaires de Bloomberg, a respecté la tradition cette année en offrant ce prix à deux personnes dont l’actrice et productrice américaine, Eva Longoria. L’ancienne actrice de la série ‘’Desperate Housewives’’, a créé ONG dénommée la Fondation Eva Longoria, qui œuvre depuis plusieurs années dans les domaines de l’éducation et l’aide à l’entrepreneuriat dans les communautés latino-américaines.

Elle vise ainsi à mettre en relation les membres de ces communautés résidant dans des zones à faible revenu avec des mentors. Eva Longoria dispose également d’un fonds pour aider les petites entreprises appartenant à des Latinos à démarrer. L’ancienne femme du basketteur français, Tony Parker a reçu à cet effet la somme de 50 dollars soit 30 108 830 000 de Francs CFA.

La femme d’affaires américaine n’a pas caché sa joie au micro de la chaîne américaine CNN d’avoir reçu ce prix et cette somme. ‘’Bien sûr, je suis personnellement honorée et ravie, mais je suis encore plus enthousiasmée par l’impact que je pense que nous pouvons avoir sur ce pays en investissant dans la force de la communauté latino-américaine’’, déclare-t-elle. Puis d’ajouter : ‘’Les Latinos aux États-Unis constituent un groupe en croissance rapide avec un potentiel extraordinaire, mais nous manquons de manière disproportionnée des opportunités d’infrastructure dont nous avons besoin, et je suis ravie d’investir dans cette opportunité’’.