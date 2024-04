9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le rappeur américain et homme d’affaires controversé, Kanye West fait face à une nouvelle polémique. Un ancien employé de sa marque de mode a porté plainte mardi 2 avril en Californie, alléguant des cas troublants de racisme et d’antisémitisme contre Kanye West.

Kanye West accusé à nouveau de propos racistes par un ex-employé

Kanye West est à nouveau la cible de propos antisémites et racistes. Un ancien employé de la marque de mode Yeezy du rappeur et homme d’affaires américain ne décolère pas contre son ancien patron. Ce dernier du nom de Trevor Phillips a porté des accusations graves contre Kanye West qui a tenu des déclarations racistes et antisémites à l’école Ye’s Donda Academy.

Embauché fin 2022, l’ex-salarié afro-américain a indiqué que l’ancien mari de Kim Kardashian aurait même évoqué la possibilité de construire une prison dans l’école qu’il a crée et a même menaçé les élèves d’être enfermés dans des cages. Trevor Phillips affirme aussi que Kanye West a fait l’éloge d’Hitler lors d’un dîner dans un restaurant huppé de Los Angeles.

Par ailleurs, il avance même n’avoir jamais vu M. West hurler et réprimander une personne blanche, selon la plainte. Mais à d’innombrables reprises, il a vu et/ou subi personnellement les hurlements frénétiques de Kanye sur des personnes noires. Selon Trevor Phillips, le rappeur s’est lancé à plusieurs reprises dans des tirades antisémites devant son personnel, en assurant que les Juifs veulent (l)e faire tomber ou que les Juifs volent tout (s)on argent.

Cette situation difficile a amené l’ex-employé a déposé depuis le mardi 2 avril une plainte contre son ex-employé. Trevor Phillips demande 35 000 dollars de dommages et intérêts et souhaite faire passer un message fort à travers sa plainte.

Il faut noter que ce n’est pas la première fois que le rappeur américain controversé est accusé de propos à caractère antisémites. Fin 2022, il a même multiplié les déclarations et dans la foulée, il a perdu un juteux contrat avec le géant de équipements sportifs Adidas, Gap et Balenciaga.