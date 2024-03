Grâce au rapport mondial sur le bonheur publié par World Happiness Report, on peut identifier les pays les moins heureux du monde. Ils s’affichent au bas du tableau de classement avec des scores très faibles.

Quels sont les pays les moins heureux du monde ?

Le top 10 des pays les moins heureux du monde est dominé par des pays africains. Ses pays se retrouvent complètement au bas du classement sur les 143 nations évaluées dans le monde. On retrouve : le Lesotho ; la Sierra Leone ; la République Démocratique du Congo ; le Zimbabwe ; le Botswana ; le Malawi ; l’Eswani et la Zambie. Ainsi donc, sur les 10 pays les plus malheureux selon le rapport World Happiness, on compte huit (08) pays africains.

Dans le top 10 mondial des pays les moins heureux, l’Afghanistan est en tête en tant que pays le plus malheureux du monde. Il est suivi du Liban.

1- Afghanistan

2- Liban

3- Lesotho

4- Sierra Leone

5- République Démocratique du Congo

6- Zimbabwe

7- Botswana

8- Malawi

9- Eswatini

10- Zambie

La position de l’Afghanistan ne surprend pas dans l’opinion. Pour plusieurs personnes averties, le tournant que le pays a pris depuis quelques années avec les talibans ne favorise très clairement pas un « environnement heureux ». Des mesures répressives appliquées contre la sauvegarde des droits humains, notamment des jeunes filles et femmes. En mars 2022 par exemple, les autorités du pays ont interdit aux filles d’aller à l’école à parti des classes du secondaire.

Comment le bonheur est mesuré ?

Le classement est fait sur la base des réponses fournies par des personnes résidentes dans les pays évaluées. Les personnes interrogées sont invitées à évaluer leur propre vie selon l’espérance, la bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l’absence de corruption. Les données recueillies sont traitées et analysées par différents experts.