L’artiste loveur français, Tayc est accusé par une jeune femme américaine d’avoir joué avec ses sentiments. Celle qui se prénomme Brady a balncé toute l’histoire ce week-end sur les réseaux sociaux.

Une américaine brise le silence sur son aventure amoureuse avec Tayc

Le chanteur français d’origine camerounaise, Tayc est embarqué dans une histoire assez rocambolesque avec une jeune femme américaine. Cette dernière du nom de Brady a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre à nu son aventure amoureuse avec son binôme musical de Dadju sur l’album commun ‘’Héritage’’. Elle a fait savoir lors de leur rencontre aux Etats-Unis, elle ignorait tout de Tayc.

Dans sa sortie sur Tik-Tok sur ce week-end, elle affirmait ceci : ‘’C’était durant l’été 2022, je travaillais dans un bar appelé Allure ici à Atlanta en Georgie. Celui que vous appelez Tayc, je l’appelle Julian, a décidé de me DM et de me dire qu’il était à Atlanta. Je l’ai invité dans le club. Il est venu dans mon bar. Je n’avais aucune idée de qui il était. Je trouvais qu’il était sympa. Nous avons fini par nous revoir deux jours plus tard. Après ça, on était inséparables. Je veux dire, partout où il allait, j’allais. Partout où il voyait, je voyais aussi. On était amoureux quand je dis amoureux, je veux dire AMOUREUX. J’allais présenter cet homme à mes parents’’.

Plus grave, la jeune américaine qui est également artiste et propriétaire d’un bar à Atlanta dans l’Etat de Géorgie, a souligné que Yacinth Clovis Tagne alias Tayc, n’a pas hésité à la dénigrer lorsqu’elle était sans maquillage et à parler à ses amies. Elle a révélé par la suite qu’il l’avait bloqué plusieurs mois et serait revenu deux trois mois plus tard pour lui demander de supprimer la vidéo qu’elle a fait d’eux en 2023 car il est désormais avec la mère de son enfant. Elle est allée plus loin pour dire que Tayc aurait utilisé des vocaux pour ses titres ‘’Success’’ et ‘’Mieux’’, sans son accord. Pour le moment, le chanteur qui a heurté la sensibilité il y a des années en collant des filles et même en reniflant des dessous des femmes sur scène n’a pas encore réagir à cette sortie de la jeune américaine.