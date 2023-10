France : Tayc présente des excuses après avoir brandi le caleçon d’une fan en plein show

Cette scène en train de brandir le caleçon d’une fan en plein spectacle avait scandalisé les gens. Un an après son geste déplacé, le chanteur français, Tayc présente des excuses à la femme et à ses fans.

Tayc demande pardon après avoir brandi le caleçon d’une fan sur scène

Le chanteur français d’origine camerounaise, Tayc avait outré les internautes l’année dernière avec plusieurs scandales lors de ses spectacles. Une danse sensuelle sur le podium à son concert à Abidjan avec une fan a créé un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Il ne s’est pas arrêté là et lors d’un de ses spectacles, une femme mariée avait lancé sur scène son caleçon sur l’interprète de la chanson ‘’Le temps’’.

Au lieu de le rejeter dans le public, il l’avait brandi comme un trophée et reniflé devant le public. Son comportement avait provoqué une vague de critiques et de commentaires négatifs sur la toile. L’artiste de 27 ans vient de faire une sortie pour clarifier les choses tout qu’il avait agi de façon irrespectueuse envers la femme à qui appartenait le caleçon.

Pour ce faire, l'artiste RNB a décidé de présenter des excuses à tous les mélomanes qu’il a blessés par son geste. ‘’Quand je suis en concert, je suis à 400 % et des fois j’abuse mais c’est juste pour le show. Là j’ai vu que cette scène avait choqué mes fans et je m’excuse. Je vais devoir modérer mon comportement à l’avenir’’, déclare-t-il. Le chanteur a indiqué par la suite que son comportement était juste pour divertir les spectateurs et ajouter une touche assez extravagante à son show. Finalement, il avait compris que cela n’avait pas été apprécié d’où sa présentation d’excuses.