Eudoxie Yao, maîtresse du banquier Baïdy Aribot, parrain de Grand P?

Eudoxie Yao est soupçonnée d'être en couple avec le millionnaire guinéen Baïdy Aribot, donnateur de sa Range Rover et connu comme un parrain de Grand P. La toile guinéenne est en furie et crie à une trahison de Grand P qui lui a toujours été présenté comme le mari de la bimbo ivoirienne.

Idylle entre Eudoxie Yao et Baïdy Aribot: La nouvelle fait buzz en Guinée

Une rumeur circule sur les réseaux sociaux depuis, vendredi, à ce sujet au point de faire réagir Eudoxie Yao. Cette dernière serait donc la maîtresse d'un parrain de Grand P, qui n'est personne d'autre que BAÏDY ARIBOT , Gouverneur général de la Banque Guinéenne.

La prétendue idylle avec Grand P ne serait donc qu'une façade pour cacher une autre relation plus ou moins interdite. Celle que la go du Power gang entretiendrait avec le Président Directeur Général de UMS et Président du Conseil d'administration du Consortium SMB Winning.

Ce millionnaire guinéen serait aussi le mystérieux donateur de la Range Rover blanche de Eudoxie Yao.

A la suite des nombreuses accusations de l’humoriste Bravador selon lesquelles elle entretiendrait des relations avec Alpha, le manager de son fiancé Grand P, un face à face avait été initié par l’équipe de PPLK de l’animateur Yves Aymard afin qu’elle rassure ses fans.

‘’… Moi j’ai une vidéo où on voit bel et bien Eudoxie Yao et Alpha Sylla sortir d’une chambre d’hôtel…’’, avait déclaré Bravador. Dans une nouvelle sortie sur les reseaux sociaux ces dernières heures, Eudoxie Yao avoue connaître bien l'homme mais juste par le biais de Grand P pour qui il est le parrain attitré. Et rien de plus.

“C’est vraiment pitoyable. C’est un homme marié. En plus, je connais sa femme et ses enfants. Même si je sortais avec lui, cela n’allait pas être public. Mais une relation discrète. L’hôtel n’allait pas être rendu public.

Mais mon éducation ne me permet pas d’entretenir ce genre de relations. C’est vraiment pitoyable. C’est de la méchanceté gratuite. Ce monsieur est le Gouverneur de la banque de Guinée. C’est vrai qu’il a les moyens. Mais ce n’est pas lui qui m’a offert ma Range Rover. Je suis tellement discrète sur ma vie sentimentale, que chacun se fait des idées. On me prête des relations ”, dénonce Eudoxie Yao.

Même si les internautes sont pour le moment tiraillés entre l'idée de faire confiance à Eudoxie Yao ou aux rumeurs, cet épisode vient fragiliser un peu le mythe autour de sa relation avec Grand P.