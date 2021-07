Paris Hilton enceinte de son premier enfant à 40 ans !

Fiancés depuis février dernier, après un an de relation, Paris Hilton et Carter Reum s’apprêtent à accueillir un ou de nouveaux membres dans leur famille.

Paris Hilton s'apprête à devenir maman pour la première fois

Paris Hilton attend son premier enfant. La star de télé-réalité, en couple avec Carter Reum, réaliserait ainsi l'un de ses rêves. C’est le magazine Page Six qui l’a annoncé mardi 27 juillet. Un bébé viendra officiellement consolider son amour avec Carter Reum d’ici quelques mois. Une très bonne nouvelle pour cette future maman.

Une information que les fiancés ont refusé de confirmer dans l'immédiat. L'ex-meilleure amie de Britney Spears a ensuite fait savoir qu'elle n'était "pas encore" enceinte.

Celle qui cumule les casquettes de DJ, comédienne et aussi chanteuse, s'était confiée à coeur ouvert dans le podcast The Trend Reporter en janvier dernier sur son couple et son désir de maternité.

"C’est juste le gars de mes rêves… à 100%. Nous parlons tout le temps de planifier un mariage et on parle des prénoms de nos bébés et tout ça. Donc, je suis vraiment excitée de passer à la prochaine étape de ma vie et enfin d'avoir une vraie vie", s'était enthousiasmée celle que l'on retrouvera bientôt sur Netflix dans "Cooking With Paris" (En cuisine avec Paris Hilton, Ndlr), une nouvelle émission dans laquelle elle partage ses astuces culinaires.

"J'ai fait tellement de choses dans ma vie, mais avoir une famille est la seule chose qui me manque", avait également confié la jet setteuse à Cnews. Le manque serait désormais comblé.