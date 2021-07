Après avoir critiqué les influenceuses, Calixte Beyala ramenée à l'ordre

Calixte Beyala a attaqué récemment les influenceuses à travers une sortie musclée sur la toile. Peu de temps après ces critiques, la Camerounaise vient d'être rappelée à l'ordre par l'un de ses compatriotes, en l'occurrence l'écrivain Félix Mbetbo.

Félix Mbetbo à Calixte Beyala : "Tu es une mauvaise messagère"

Calixte Beyala n'avait pas du tout été tendre envers des influenceuses. L'écrivaine camerounaise a sorti les griffes contre ces dames qui vantent "leurs vies de richesses et d'abondances sur les réseaux sociaux". Elle a dénoncé le fait que ces influeuseuses ne voyagent qu'en First, ne dînent qu'au Fouquet's, ne s'habillent qu'en Prada ou Hermès" avant de révéler qu'elles font miroiter une vie aux jeunes filles.

"Leurs moult compagnons leur offrent des 4/4 à dix mille chevaux, ultra chics et perfectionnés, des sacs Dior en Croco pour leurs pauvres anniversaires, du moins, le racontent-elles sur leurs comptes Facebook et autres Instagram, images à l'appui", s'était emportée Calixte Beyala.

Félix Mbetbo n'a pas du tout apprécié la sortie de l'auteure camerounaise. L'écrivain camerounais a apporté la réplique à Calixte Beyala. "Tu critiques la vie privée de ces jeunes filles pourtant la tienne n’es pas un exemple non plus. Tu ne peux pas te placer ici dire que tu n’as jamais reçu les faveurs d’un homme ici ou ailleurs. Et que tu as toujours mérité ce que tu as eu. Cette génération a besoin de modèle d’une mère aimable, d’une femme au foyer admirable, d’une intellectuelle qui œuvre pour le bien commun, d’une sœur qui n’a pas la parole acide et le cœur amer. Tu peux avoir le bon message, mais tu es une mauvaise messagère. Pardon laisse les autres parler", a-t-il riposté sur sa page Facebook.

Le blogueur camerounais a enfoncé le clou en faisant remarquer qu'en tant qu'écrivaine, Calixte Beyala n'a rien fait pour la littérature de son pays. "Qui peut se revendiquer être fille spirituelle ou disciple de toi. Je ne comprends pas hein", a-t-il cherché à savoir. Pour l'heure, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire 1994 n'a pas encore réagi.