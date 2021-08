Paris: Les images de l’arrivée de Lionel Messi à l'aéroport du Bourget

Bourget: L'Argentin Lionel Messi est arrivé mardi après-midi à Paris, deux jours après avoir fait ses adieux au FC Barcelone. Il portera le numéro 30 au PSG, selon Canal+.

Depuis Bourget, Paris célèbre l'arrivée de Lionel Messi au PSG

Leo Messi a quitté Barcelone, accompagné de ses proches et a publié un Selfie dans l'avion en compagnie de son épouse Antonela Rccuzzo.

Le club a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes, pleine de références à la carrière de l'attaquant, comme ses six Ballons d'Or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé.

La superstar Lionel Messi, recrutée en grande pompe par le Paris SG, va être présentée à la presse mercredi à 11h00 (09h00 GMT), dans l'auditorium du Parc des princes, a annoncé mardi le club de la capitale.

Son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'Argentin, comme ses six Ballons d'Or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Kylian Mbappé et Neymar.

Ce dernier s’est d’ailleurs réjoui de l’arrivée de son ancien partenaire : «De nouveau réunis», a-t-il écrit en Story Instagram.

D’après L’Equipe, Léo Messi et le PSG ont trouvé un accord. La même source indique que le joueur est attendu dans les prochaines heures dans la capitale française.

Et qu’il devrait, dans la foulée, passer sa visite médicale en fin de journée pour signer un contrat de 2 ans +1 an en option.

Le quotidien sportif français ajoute qu’une conférence de presse est prévue mercredi 11 août 2021, au Parc des Princes. Le PSG entretenait déjà, en 2020, des contacts avec l’entourage de Messi.