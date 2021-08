Fior 2 Bior séduit Mokobe à Paris : Ce qui s'est passé

Fior 2 Bior a actuellement le vent en poupe. Le jeune rappeur ivoirien, après avoir conquis le marché local, s'est envolé à Paris pour une série de spectacles. Lors d'une soirée, l'auteur du tube à succès "Gnonmi avec lait" a eu le souitien de Mokobe.

Paris : Mokobe apporte son soutien à Fior 2 Bior

Fior 2 Bior séjourne à Paris pour le grand bonheur de ses fans de l'Europe. L'auteur de la chanson "Gnonmi avec lait", réalisée en collaboration avec le Français Niska, a déposé ses valises au pays de Booba. En spectacle dans la capitale française, le rappeur ivoirien a obtenu le soutien de Mokobe. "Hier soir, je suis venu soutenir le petit frère Fior 2 Bior qui fait la fierté de la musique ivoirienne et africaine et qui de par sa musique a réussi à traverser les frontières grâce à son immense talent, il est parti de rien et aujourd’hui il est dans la cour des grands et je le félicite pour ça", a déclaré la star malienne.

Poursuivant, l'ancien membre du 113 a jouté : "Je suis dans une autre mentalité celle de soutenir nos petits frères, nos artistes, c’est la première fois qu’il vient en France à Paris et c’est normal d’être présent, c’est comme ça qu’on avance, je ne suis pas dans les manimana ou sous prétexte que si on te voit soutenir un autre artiste, c’est rabaissant au contraire, FAUT SCIENCER one love mon Frère même dimanche soir, je vais venir, si Dieu le veut au Zouglou cour pénale pour Gnomi et lait qui est bon."

On peut le dire, Fior 2 Bior a réussi à avoir la bénédiction de Mokobe après celle Niska. Le clip de sa chanson "Gnonmi avec lait" a franchi 21 millions de vues sur YouTube et l'a propulsé sur le devant de la scène ivoirienne. Il se lance désormais à la conquête du marché international.