Orientation des nouveaux bacheliers : Voici où trouver les résultats

Les résultats de l' orientation des nouveaux bacheliers sont connus, apprend-on auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les nouveaux bacheliers 2021 peuvent connaitre leur sort en consultant le site dudit ministère.

Orientation des nouveaux bacheliers : Les résultats sont disponibles

Selon une note publiée sur la page Facebook du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les résultats de l' orientation des nouveaux bacheliers sont disponibles. Les bacheliers devront se rendre sur le site officiel du ministère pour consulter leurs résultats. Les résultats peuvent être consultés sur https://bac.mesrs-ci.net/resultat/orientation.

Il faut savoir que sur 69 332 nouveaux bacheliers qui se sont inscrits en vue d'intégrer les universités publiques, 12 913 remplissaient les critères de bases, a fait savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À en croire le professeur Kobea Arsène, le président de la commission d'orientation de l'enseignement supérieur, le nombre de places disponibles dans les universités publiques de Côte d'Ivoire est de 19 620. Ce qui veut dire qu'il y a 6 707 places à combler au compte de l'année académique 2021-2022.

La rentrée universitaire dans les universités publiques et privées est fixée au lundi 18 octobre 2021. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique précise que les inscriptions se feront en ligne sur la plateforme www.inscriptionsup.net du 20 septembre au 18 octobre 2021. "Les réinscriptions dans les universités et grandes écoles privées se feront au 20 septembre 2021 au 18 octobre 2021. Les dates des réinscriptions dans les universités publiques seront fixées par les présidents en fonction du début des cours dans les UFR", renseigne le ministère.