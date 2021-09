Ryder Cup: Draco Malfoy dans Harry Potter s'effondre sur la pelouse

Tom Felton ou Draco Malfoy dans Harry Potter a été victime d’un malaise jeudi 23 septembre lors du tournoi de golf, Ryder Cup.

Victime d'un malaise, l'acteur Draco Malfoy dans Harry Potter, évacué d'urgence

Nous parlons bien évidemment de l’acteur Tom Fleton qui a incarné pendant plusieurs années le personnage de Drago Malefoy dans la série “Harry Potter”. Il a été évacué jeudi du parcours de golf Whistling Straits lors d’un tournoi de gala à la veille de la Ryder Cup aux Etats-Unis. Les organisateurs du tournoi, étape du circuit PGA, ont annoncé que l’acteur britannique avait été emmené à l’hôpital sans donner plus de précision sur son état de santé ni sur les causes de l’incident.

“Lors du match des célébrités de la Ryder Cup aujourd’hui, l’acteur et musicien Tom Fleton a connu un incident médical sur le parcours alors qu’il participait pour l’Europe”, a expliqué la PGA américaine dans un communiqué. Il faisait équipe avec le hockeyeur finlandais de la NHL Teemu Selanne contre deux champions olympiques américains, l’ancien hockeyeur Mike Eurzione et l’ancien patineur sur glace Dan Jansen dans l’un des trois matchs à onze trous qui composent le tournoi des célébrités. Tom Felton s’est fait connaître en incarnant Draco Malfoy, le rival de Harry Potter dans les adaptations cinématographiques de la célèbre saga littéraire.

Fort heureusement, le personnel médical du tournoi n'a pas tardé à s'occuper de Tom Felton qui vient tout juste de fêter ses 34 ans. Ce dernier a ainsi été pris en charge sur un brancard puis évacué pour un examen plus approfondi de son malaise. Si la photo diffusée par le média américain peut sembler impressionnante de prime abord et que l'on ignore encore les causes réelles de cet incident, les fans seront néanmoins rassurés de savoir que le comédien était conscient et semblait même sourire lorsqu'il a été emmené.