Nathalie Makoma: La lead vocal du groupe chrétien métamorphosée

Chanteuse principale du groupe Makoma, Nathalie Makoma (39 ans) et ses frères et sœurs Duma, Tutala, Martin, Annie, Penganie, ainsi que son beau-frère Patrick Badine, ont fait les beaux jours de la musique chrétienne les deux dernières décennies.

Devenue obèse avec 117 kilos, Nathalie Makoma retrouve sa silhouette

Le physique de la jeune femme auteure-compositrice-interprète chanteuse de gospel, pop, R&B hollandaise, d'origine congolaise (République démocratique du Congo) avait ébloui les fans. On se rappelle de ce teint ébène de qualité supérieure apprécié de tous. Mais Nathalie était remarquable dans le groupe par sa tignasse épaisse et ses extravagances.

Après vingt ans de carrière, celle qui sort son premier album solo On Faith, paru en 2002, a beaucoup changé son physique et ses attributs qui ont d'elle le membre de plus apprécié du groupe Makoma apparu en début d’année 2000.

Nathalie Makoma a commencé à chanter avec son groupe familial en 1993 lorsque le groupe était connu sous le nom de "Nouveau Testament". Le groupe a été rebaptisé Makoma et était composé de sept membres (trois frères, trois sœurs et un non-membre de la famille, qui est également l'un des copains de sa sœur). Ils ont réussi à chanter en langue lingala ainsi qu'en anglais et en français.

Nathalie retourne aux Pays-Bas à l'âge de quatorze ans et suit des cours à l'Académie de Rock de Tilbourg (Tilburg Rockacademie). Au même moment Makoma devient de plus en plus célèbre, ils sortent leur premier album en 2000 intitulé Nzambe Na Bomoyi, ils voyagent et donnent des concerts à travers le monde. En 2002, le groupe a remporté le prix du meilleur groupe de musique africaine et de gospel aux MTV Africa Music Awards et Kora South African Music Awards et en 2005 au South Pacific Award. Le succès du groupe est mondial dans la musique gospel.

Elle a également joué avec Makoma dans une publicité télévisée pour la chaîne de télévision RTMV et pour la société de télécommunications Celtel.

À la suite du succès du groupe, Nathalie arrête ses études. En 2003, les Makoma sortent leur deuxième album, Mokonzi Na Bakonzi, produit par Claude Blanchard Ngokoudi, puis un troisième en 2006, intitulé No Jesus No Life. Nathalie s'installe et travaille en Angleterre puis en Irlande. En 2007, elle retourne aux Pays-Bas.

Il y a un an, la lead vocal de Makoma était devenue obèse. Avec ses 117 kilos, elle était méconnaissable. Mais depuis quelques mois, Nathalie_Makoma, âgée aujourd'hui de 39 ans, a retrouvé une silhouette étonnante de 69 kilos.