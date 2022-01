Bastonnée par son conjoint, l'actrice Val Hassane: "J’ai déconné"

La jeune actrice ivoirienne Val Hassane a expliqué la misère qu'elle a vécue dans son foyer durant ces dernières années.

Val Hassane : ''On vivait ensemble mais il était beaucoup jaloux''

Val Hassane, révélée au grand public grâce à la série ''Yopougon dans la cité '', a récemment posté des images sur son compte Snapchat, après sa bastonnade par son conjoint, un certain Éric Jordy.

"Parce que je ne veux pas faire foyer, je suis partie ? Parce que j’aime le dehors, j’aime vadrouiller ? Parce que j’aime le djandjouya ? la puterie. Donc je voulais ma liberté ? D’accord !'', a-t-elle indiqué.

Invitée à l'émission Showbuz sur la chaîne NCI, Val Hassane s'est longuement exprimée sur cette affaire. "Comme rien ne justifie cela, donc je ne saurais dire le pourquoi de l'attitude de mon ex. Mais on se disputait vraiment et il n'arrivait pas à se maîtriser. Lui et moi étions ensemble en 2010. C'est mon ex et on a repris il y a 3 ans car je n'avais personne quand il est revenu dans ma vie et je ne le connaissais pas comme cela. On se bagarrait tout le temps, pour la nourriture, pour les sorties... C'est en 2020 qu'il a commencé à me tabasser. Quand on a repris, on vivait ensemble mais l'harmonie n'y était pas. Il était beaucoup jaloux. J'admets que j'ai beaucoup déconné mais je ne méritais pas ça...'', a expliqué Val Hassane.

Puis d'ajouter: '' Un matin, il est rentré et il a vu mes messages avec une personne publique qui me draguait. Du coup, il s'est énervé mais (...) ce jour là, on s'est disputé et il m'a tapée. Quand on se disputait, moi je voulais partir mais quand il me demandait pardon, je restais''.

Poursuivant, Val Hassane a expliqué pourquoi elle a préféré dévoiler l'histoire sur les réseaux sociaux plutôt que d'aller porter plainte. '' J'ai décidé de publier mon histoire cette fois ci sur les réseaux sociaux que de porter plainte parce que, plus ça se passait, plus je portais plainte, et après j'allais retirer ma plainte car il me demandait pardon. On connaît tous l'amour. Du coup, je retirais les plaintes, mais ça se répétait (...) Mes parents et mes proches sont découragés de moi car ils me demandaient de partir mais je l'aimais (elle fond en larmes ). Donc je ne pouvais pas partir", a avoué la belle Val Hassane.