Affaire " Dubaï Porta Porty ": Ces témoignages à vous couper le souffle

L’affaire Dubaï Porta Porty ou la vidéo d’un homme riche qui fait ca.ca dans la bouche d’une jeune africaine secoue présentement les réseaux sociaux; des vidéos non vérifiées sont devenues virales en ligne, montrant prétendument des filles africaines agissant comme des chiens de riches. Voici des témoignages à vous couper le souffle!

Muna Kizz, visage du Dubaï Porta Porty ou les femmes toilette des Emirats Arabes Unis

Les Émirats arabes unis sont devenus le dernier refuge des riches, qui y amènent des femmes et leur font des choses étranges en échange d’argent.

L'affaire Dubaï Porta Porty est partie d'une vidéo postée sur Twitter où on aperçoit des filles accepter des pratiques ignobles en échange de billets de banque, comme par exemple, accepter de se faire déféquer dans la bouche.

Par la suite, de nombreux témoignages d'anciennes Miss ou d'autres influenceuses ont également reconnu avoir fait partie de ces réseaux de prostitution, animés par des milliardaires du côté de Dubaï.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs influenceuses de tous les continents s'adonnent à ce genre de pratiques malsaines en échange de fortes sommes d'argent. Une influenceuse gabonaise répondant au nom de Muna Kizz dont les vidéos auraient fuité sur la toile, se serait même donné la mort, en se jetant du 7e étage d'un immeuble à Dubaï.

Plusieurs tweets cités ont révélé que la plupart des femmes qui revendiquent le statut de star dans la capitale nigériane Lagos, se livraient à l’acte.

De nombreuses vidéos Dubaï Porta Porty ont fait surface au lendemain de cette bombe nucléaire sur les bonnes mœurs.

Une de ces vidéos inimaginables et inhumaines a fuité et mettait en scène une femme influenceuse Instagram bien connu au Nigeria avec un chien en pleins ébats sexuels.

La bimbo Eudoxie Yao de Côte d’Ivoire se defend

Le général Camille Makosso a même dressé une liste par pays de célébrités impliquées dans le sacandale Dubaï Porta Porty sans dévoiler de noms.

Pour sa part, Calixthe Beyala a sorti les griffes contre les influenceuses. "Les influenceuses : quand le féminisme ainsi que les traditions foutent le camp, le respect de la femme pour son propre corps disparaît", s’est exprimée la Camerounaise sur sa page Facebook.

"Il me souvient qu'il n'y a pas si longtemps, les prostituées noires n'acceptaient pas de faire l'amour avec n'importe qui, même lorsqu'on leur proposait de fortes sommes d'argent... Les voilà devenues des femmes toilettes pour des riches hommes à Dubaï", a poursuivi Calixthe Beyala.

L’auteure de l’œuvre "Femme noire, femme nue" n’a pas manqué d’attaquer le physique de ces influenceuses. "Certaines de ces influenceuses ont le corps si déformé qu'on se demande bien à quoi elles veulent bien ressembler ? Leurs fesses sont immenses ; leurs poitrines aussi tandis que leurs ventres n'existent plus. Veulent-elles ressembler à Maya l'abeille ? Oui, mais c'est un animal ! Une femme a du ventre et celui-ci participe de la beauté de sa silhouette", a ajouté la romancière.

Depuis l’éclatement de l’affaire Dubaï Porta Potty, des célébrités féminines sont la cible d’internautes les accusant de mener de la prostitution déguisée. En Côte d’Ivoire, Eudoxie Yao est très vite montée au créneau pour se défendre.

"J'aime Dubaï parce que c'est beau, j'aime y être, mon dernier voyage à Dubaï m'a été offert mais je ne peux pas citer le nom de la personne. C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément, et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. Il n'est pas encore mon chéri (...) je ne comprends pas, on me fait des cadeaux, mais eux ( ses détracteurs, NDLR) ils se disent, mais tant que tu n'as pas encore couché avec quelqu'un, on ne peut pas te donner autant d'argent", a déclaré la "go bobaraba" sur le plateau de Life Week-end de Konnie Touré.

Nous voulons vous rappeler avant de lire les confessions ci-dessous. Procurez-vous un bol jetable ou n’importe quel récipient, car vous pourriez vomir en lisant ces confessions.

1- Confession d’une vétérane

“Ces mecs sont si riches, détestent leurs femmes et s’ennuient de la vie qu’ils sont prêts à payer n’importe quoi pour leurs fétichismes fous du canal s ** et j’étais assez fou pour attendre de l’argent. J’ai dû être baisée et sodomisée par plus de 20 membres de la royauté saoudienne à la fois en deux jours, donc ça valait le coup. J’ai fait 40K la nuit.

J’ai littéralement été énervée et chiée tellement de fois dessus que je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils aiment ça (après la 3e fois que vous vous faites chier, vous vous y habituez).

J’ai dû faire l’amour avec un berger allemand mâle devant eux,

J’ai dû coller de nombreux objets dans mon cul et leurs culs aussi,

J’ai été payé pour manger de la merde, j’ai été payé pour être battu,

J’ai même dû planter un saumon vivant dans un homme de 65 ans

J’ai eu des relations sexuelles avec leurs garçons de 14 ans pour en faire des hommes, j’ai bu des tasses de vomi et me suis enduit le visage de leur merde.

2- Confession d’une femme ghanéenne victime du Dubaï Porta Porty

J’ai 24 ans et j’ai 1 million de dollars liquide sur mon compte bancaire. Je suis maintenant à la retraite et je peux avoir des relations sexuelles normales avec qui je veux. Maintenant, je peux avoir des relations sexuelles normales avec qui je veux “

“Salut Tatie Ama, s’il te plaît garde ça secret pour moi au nom de Dieu.

J’ai réalisé que je devais le dire quand j’ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d’autres plateformes.

Je fais aussi partie des femmes qui ont été sexuellement abusées à Dubaï. J’ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j’ai vu des photos d’elle sur le dessert et tout ça, quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook, je l’ai reçue et nous sommes devenus amis à partir de là.

Elle m’a dit plus tard comment elle gagnait de l’argent en allant à Dubaï et elle couchait avec une personne qui gagnait de l’argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les vendre, mais je lui ai dit qu’elle pouvait m’y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n’avais pas d’argent mais elle m’a dit qu’elle paierait pour moi et je la rembourserai à notre retour. Nous sommes devenus si proches maintenant qu’elle m’a fait confiance.

Hmmm Tatie Ama le jour même où nous sommes allés nous ne sommes pas allés à l’hôtel comme elle l’a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un homme arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c’était l’homme avec qui elle était sur le point de me relier, cette nuit-là, elle est partie en boîte avec l’ ami de l’homme . Il m’a attaché au lit de manière romantique et m’a demandé de lui sucer la bite, ce que j’ai fait mais il ne m’a pas laissé m’arrêter et mes mâchoires sortaient, il a commencé à me battre et à me dire que j’allais lui donner une bouche Action pendant une heure donc je ferais mieux de coopérer car il allait me payer 18 000 dollars.

J’ai souffert mais j’ai souffert, la minute d’après il s’est assis sur mon visage je pensais que j’allais sentir son anus (pour ainsi dire) mais il m’a demandé de le lécher parce que c’est la seule façon qu’il peut jouir. J’hésitais jusqu’à ce qu’il me menace avec un serpent vivant dans la pièce. J’avais tellement de regrets mais j’étais déjà là, je l’ai léché jusqu’à ce que les excréments commencent à sortir et cet homme m’a demandé de les manger.

J’ai vraiment souffert mon Dieu, j’ai encore des cicatrices sur mon corps à cause des fouets que j’ai eus non seulement en mangeant tout . Je ne le fais pas bien et cela a mis fin à ma vie. Il est ensuite parti dans sa chambre et a commencé à parler à son ami au téléphone (je savais que c’était à propos de moi mais je ne comprenais pas la langue) Tante Ama je n’ai pas fermé les yeux la nuit.

Le lendemain, mon amie m’a insulté et m’a dit à quel point j’avais réservé un vol pour que je revienne au Ghana et m’a donné 5700 dollars.

Je n’ai pas survécu à ça et ça fait presque un an. J’envisage de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis présenté à la police ici pour arrêter la dame mais ils n’arrêtaient pas de me secouer, l’un d’eux m’a dit que c’était même de ma faute »

3- La troisième Dubaï Porta Porty est américaine

“J’ai déménagé à Las Vegas il y a 2 ans pour être un stripteaseuse puisque je suis tellement sexy et que j’ai le plus gros +2 que l’argent puisse acheter… environ 6 mois après, une de mes copines m’a convaincue de venir à une fête d’hôtel avec elle après Rhino et nous pouvions gagner quelques sommes rien qu’en couchant avec un mec… alors comme un idiot, je suis allée, j’ai passé environ 45 minutes avec mon petit ami et le gars et j’ai gagné 1750 $… depuis lors, il s’est échappé. Je facture 2k minimum et je suis réservé un mois à l’avance.. donc je me débrouille très bien…

Le mois dernier, j’ai rencontré la plus jolie fille de Surrender et elle m’a dit qu’elle gagnait environ 15 à 20 000 par week-end en parcourant le monde avec des princesses, des monarques et d’autres membres de la royauté… Je lui ai demandé comment puis-je entrer ? Et elle m’a dit qu’il fallait juste être partant pour n’importe quoi… maintenant j’ai couché avec 4 mecs à la fois, et j’aime les trucs coquins… Alors je me suis dit que je suis parfaite pour ça …

Alors mercredi dernier, elle m’appelle et me demande si je veux faire 12k pendant 3 jours à Saint-Tropez, mais me dit que ça pourrait devenir un peu bizarre ? J’étais comme à quel point ça peut devenir bizarre? et 3 heures plus tard, je suis dans un jet privé avec 3 filles en direction de Saint-Tropez.

Je ne vais pas dire avec qui nous avons rencontré mais laissez-moi vous dire que nous montons sur un très très très beau yacht et c’est nous 4 et environ 15 à 17 gars facilement âgés de plus de 50 ans… dès que nous entrons , ils nous disent de nous faire baiser et de commencer à jouer avec nous-mêmes… alors nous commençons à jouer avec nos jouets et il n’y a que quelques gars dans la pièce avec nous qui regardons ça et tout d’un coup ce gars a commencé à faire pipi partout sur nous puis raconte moi d’ouvrir la bouche pour qu’il pisse dedans ? J’ai flippé et je suis devenu folle ? Comme qui fait pipi sur les gens ?

J’ai immédiatement dit à mon ami que je voulais foutre le camp de ce bateau mais ils m’ont dit que je devais attendre jusqu’à ce que nous revenions au port et si je ne participe pas, je ne suis pas payé et je dois trouver mon propre vol de retour… le truc J’ai vu ces hommes faire à ces 3 filles était fou… du gang b ** ging tous les hommes sur le bateau, à certains des hommes déféquant sur les filles et pissant dans la bouche… Je ne pouvais pas croire ce qu’ils faisaient … Maintenant, je suis à l’aéroport, je me demande ce que je fais de ma vie et j’attends de retourner en Amérique… Nik, si tu rencontres une fille et qu’elle gagne plus de 10 000 avec un client, tu sais qu’il faut rester à l’écart d’elle.”

Dubaï Porta Porty - Dubaï Porta Porty - Dubaï Porta Porty