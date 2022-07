Ivoiriens arrêtés au Mali: Assimi Goïta s'en remet à Faure Gnassingbé

Le Président de la Transition malienne, le Colonel Assimi GOÏTA, a accordé une audience, ce lundi 18 juillet 2022, à Robert DUSSEY, ministre togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’Extérieur, porteur d’un message du Président de la République de Togo, Faure Gnassingbé.

Assimi Goïta souhaite préserver les relations de fraternité et d’amitié entre la Côte d’Ivoire et le Mali, mais...

À l’issue de cette audience, le ministre togolais a indiqué, au cours d’un point de presse, que les questions « bilatérales d’intérêt commun et sous-régional » étaient à l’ordre du jour de cette rencontre.

« En parlant d’intérêt sous-régional, nous avons évoqué la détention des 49 soldats ivoiriens au Mali », a-t-il indiqué avant de souligner avoir trouvé le « Président de la Transition […] très ouvert, favorable au dialogue » et qui souhaite surtout préserver les relations de fraternité et d’amitié entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

C’est pourquoi, le Président de la Transition a sollicité le concours de son homologue togolais, Faure Essozima Gnassingbé, afin de trouver une solution rapide à cette situation entre les deux pays.

« Je voudrais vous confirmer la disponibilité du Président de la République togolaise d’aider et d’user de ses bons offices pour résoudre définitivement ce problème entre nos deux pays », a rassuré le ministre togolais des Affaires étrangères avant de laisser entendre :

« Pour le Togo et le Président de la République togolaise, la paix au Mali, la paix en Côte d’Ivoire, c’est la paix dans toute la région et dans notre pays, le Togo».