Sports : La Mairie de Yopougon aux côtés de Jonathan Morrison

La mairie de Yopougon a apporté un grand soutien à Jonathan Morrison dans le cadre du tournoi petits poteaux dénommé Tchin Tchin.

Jonathan Morrison reçoit le soutien de la mairie de Yopougon

Jonathan Morrison avait annoncé que le tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin dont il est l’initiateur, devrait se dérouler sur un stade qui devrait être construit dans la commune de Yopougon. Mais la compétition a finalement été délocalisée au parc des Sports de Treichville.

"Le TCHIN-TCHIN aura bel et bien lieu le 13 août finalement au Palais des sports de Treichville et plus à Yopougon pour certaines raisons dues au temps et professionnelles. En fait, jusqu'à ce qu'on finisse les études techniques, on n'avait plus assez de temps pour réaliser le stade à Yopougon. En plus de cela, dans les échanges avec la Mairie, le stade devait être démonté juste après le tournoi. Donc vous voyez que faire un stade aussi coûteux et après le démonter n'est pas intéressant (...) Normalement, c'est aujourd'hui que les travaux du stade devraient commencer à Yopougon mais on a dû changer de site", a-t-il expliqué.

Cependant, force est de constater que cette délocalisation n’a eu aucun impact sur les rapports entre Jonathan Morisson et la Mairie de Yopougon. La preuve, les autorités municipales de ladite commune ont apporté un énorme soutien au jeune entrepreneur qui l’a d’ailleurs signifié, via une publication sur sa page Facebook

‘’ Merci à toute la Mairie de Yopougon pour la confiance et le soutien que vous nous apportez depuis le debut. Grand merci au 1er Adjoint au Maire de Yopougon, Monsieur Issifou coulibaly qui vient de prendre 500 tickets du Tchin-Tchin 2022 pour la jeunesse de Yopougon. C’EST LA CÔTE D’IVOIRE QUI GAGNE ‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.