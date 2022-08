Refoulée à Abidjan, la chanteuse Mariam Ba accueillie en liesse à Bamako

Après le report de son concert qui devait se tenir dimanche dernier à Abidjan, la chanteuse malienne, Mariam Ba Lagare, est retournée à Bamako au Mali où elle a été accueillie dans une liesse populaire.

La charmante chanteuse malienne, Mariam Ba Lagarre, devrait donner un concert le dimanche 14 août 2022 au Palais de la Culture de Treichville. Elle a même effectué le déplacement sur Abidjan, mais quelques jours avant ce concert, de nombreux ivoiriens ont affiché leur mécontentement de voir des artistes maliens venir faire la fête à Abidjan pendant que des soldats ivoiriens sont détenus à Bamako depuis plusieurs semaines.

Face à cette vague de protestation, la chanteuse a finalement annoncé le report de son spectacle : '' En tant que griotte et artiste panafricaine, je suis partisane de la paix. Mon concert initialement prévu ce dimanche 14 août 2022 à Abidjan au palais de la culture de treichville, est reporté pour une date ultérieure. Compte tenu de la situation opposant nos deux peuples, moi Mariam je me porte garant de la paix et je me battrais pour qu’advienne l’entente; si le report du concert en est un moyen, alors qu’il en soit ainsi. Sachez mes chèrs fans que ce n’est que partie remise, nous vous communiquerons dans les jours à venir, la nouvelle date ainsi que la procédure à suivre pour ceux qui ont déjà pris leurs tickets. Vive la paix et vive l’entente entre le Mali et la Côte d’Ivoire'', a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Un peu plus de deux jours après cette annonce, la belle Mariam Ba Lagare est rentrée chez elle à Bamako. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été accueillie comme une véritable star. Ses fans maliens sont sortis massivement pour lui apporter leur soutien, comme le témoignent des vidéos postées sur la toile.