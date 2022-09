Affaire Josey : Recadrée par ses fans, Roseline Layo demande pardon

Roseline Layo est actuellement sous le feu des critiques. La révélation de la musique ivoirienne s'est attiré la foudre de ses fans après avoir pris position pour la chanteuse Josey, accusée d'avoir "volé" le mari d'Aline, Serey Dié.

Roseline Layo : "Mes propos ont été sortis de leur contexte"

Mercredi 21 septembre 2022, Roseline Layo était sur le plateau de l'émission Showbuzz, diffusée sur NCI. Interrogée par Mulukuku DJ et ses chroniqueurs sur l'affaire Josey et Serey Dié, la nouvelle coqueluche de la musique ivoirienne n'a pas hésité à se ranger du côté de l'auteur de la chanson "Diplôme".

"Ce n'est pas parce que tu as décidé d'être une artiste qu'on doit te dire tout et n'importe quoi. Courage à ma grande soeur Josey. Quand ils ont insulté Serge Beynaud et qu'il s'est joué les immatures, plus personne ne lui a parlé mal. Quand tu lui dis 1, il t'envoie 17. On te dit 8, tu envoies 95. Si tu es fatiguée un peu, tu m'appelles on va faire en Yacouba, je vais compléter à 200", a lâché l' Élue de Dieu.

Très vite, la réaction de l'ancienne membre du groupe Bella Mondo a suscité une vive colère sur la toile. Les "layorois" et "layoreines" lui reprochent de rechercher inutilement un buzz autour de sa carrière, alors qu'elle n'en a pas besoin au regard de son talent.

Roseline Layo a décidé de faire profil bas en présentant ses excuses. "Mes propos ont été sortis de leur contexte et je comprends pleinement ta réaction comme celle de tous les Élus sur la toile. Je vous comprends et j’apprends de tout. Je m’excuse si cela a choqué. Je suis votre fille et sœur, humblement acceptez mon pardon. Ceux qui me connaissent savent que j’ai une âme généreuse et sans histoires. Nulle n’est mon intention de me mêler de la vie intime de quiconque. Je souhaite le bon langage et le bonheur à tous et à toutes. À Dieu revient la perfection. Sur ce, KINOUE !!!!", a déclaré la chanteuse. Il faut rappeler que son premier album sera disponible dès le 15 novembre 2022.