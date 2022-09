Dezy Dokui : ''Je suis célibataire (...) je n'ai personne dans ma vie"

Invitée ce vendredi à l'émission Peopl'Emik diffusée sur La 3, la danseuse Dezy Dokui a donné quelques informations sur son parcours et sa vie sentimentale.

La danseuse Dezy Dokui est un coeur à prendre

La danseuse Dezy Dokui s'est retrouvée au cœur d'une vive polémique suite à une scène assez surprenante qui s'est produite le dimanche dernier au parc des Sports de Treichville lors de la finale du tournoi Cam Tchin-Tchin.

En effet, Dezy Dokui, en prestation, s'était dirigée vers un élément des forces de l'ordre, se permettant de coller son énorme postérieur à ce dernier.

Les vidéos et les photos de cette scène se sont très rapidement répandues sur la toile, suscitant ainsi une vive polémique. Ce qui a poussé Dezy Dokui à monter au créneau pour présenter publiquement ses excuses.

'' On était tellement content qu'on a voulu vraiment faire plaisir, c'était dans l'émotion, vu qu'on a l'habitude de jouer avec tout le monde. C'était tellement la joie qu'on s'est laissé emporter. Je viens pour présenter mes excuses à nos fans, à monsieur le procureur, aux forces de l'ordre. Je demande pardon. Je n'aurais pas dû me coller au corps habillé... je présente mes excuses, ça ne va plus se répéter...'', a-t-elle soutenu dans une vidéo publiée le lundi matin sur sa page Facebook.

Dans la soirée de ce lundi, Dezy Dokui a été convoquée au commissariat du premier arrondissement où elle a été brièvement placée en garde à vue avant d'être libérée dans l'après-midi du mardi.

Cependant force est de constater que ce scandale a donné une bonne visibilité à la danseuse qui a été invitée ce vendredi à l'émission Peopl'Emik. Émission au cours de laquelle la danseuse au postérieur impressionnant, a donné un peu plus d'informations sur sa personne.

" J'ai participé à awoulaba 2019, je suis 1ère saraman de la commune du Plateau. Je suis célibataire avec une fille et j'ai personne dans ma vie actuellement", a-t-elle indiqué.