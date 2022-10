France: Booba assomme l'influenceuse Maeva Ghennam

Avec plus de 25 ans de carrière dans le rap, Booba continue de faire parler de lui non seulement dans le domaine musical mais aussi par ses clashs et surtout son combat contre les influenceurs. Le B20 accuse ces derniers de faire la promotion de produits frauduleux sur internet tout en trompant la vigilance des internautes. Si Magali Berdah est sa principale cible dans ce combat, Booba n’épargne pas pour autant les autres influenceurs à l’instar de Maeva Ghennam à qui l’artiste vient d’envoyer une pique terrible.

Booba ne baisse pas d'ardeur face aux influenceurs

Le combat de Booba contre les influenceurs qu’il accuse d’arnaquer les internautes se poursuit. Chaque semaine, le Duc de Boulogne n’hésite pas à balancer des messages et des dossiers pour compromettre la réputation de ses cibles, notamment Magali Berdah et Marc Blata ou encore Maeva Ghenamm avec qui il entretenait pourtant de bonnes relations. Lors de son passage à Dubaï en octobre 2021, le rappeur avait rencontré l’influenceuse. Les deux personnalités avaient même partagé des photos de leur rencontre; ce qui avait naturellement alimenté les rumeurs concernant une supposée relation amoureuse qu’elles entretiendraient. Mais depuis un moment, la situation s’est tendue entre les deux personnes avec les révélations de l’auteur d’Ultra sur des magouilles supposées des influenceurs à l’encontre des internautes.

Maeva Ghennam ciblée par le Duc de Boulogne

Le rappeur franco sénégalais a remis une couche pour contrarier Maeva Ghennam. En effet le B20 a partagé sur compte Twitter une publication dans laquelle Maeva Ghenamm révèle être indépendante et ne pas avoir besoin d’un homme en affirmant qu’éventuellement, ce dernier ne serait utile que pour être un « sac à main ». Cette déclaration de l’influenceuse avait suscité des réactions multiformes sur Twitter.

En guise de réaction à cette déclaration de Maeva Ghenamm, Booba a envoyé un message à l’influenceuse. Le père de Luna et d’Omar pense qu’avec les différentes dénonciations contre leurs activités, ses sources de revenus vont diminuer prochainement et qu’elle sera obligée de travailler pour maintenir son train de vie.

« Tu ne gagneras plus 1 euro mon bebew. Les escroqueries, c’est fini La papesse ne peut plus rien pour vous. J’ai un code promo pour toi » Va travailler », a lancé le rappeur de 45 ans.