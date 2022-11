Bayern Munich: Choupo-Moting sort progressivement de l’ombre

Depuis le départ de son prédécesseur, Robert Lewandowski, du FC Barcelone, Choupo-Moting s’est montré indispensable à l’équipe Bavaroise. L’attaquant de pointe du Bayern Munich ne fait que surprendre de par sa performance en Bundesliga et en League des Champions.

Après deux saisons de patience, Choupo-Moting n'a finalement rien perdu

Pour rappel, Choupo-Moting n’a jamais atteint 5 buts par saison avec ses vingtaines de match joués sous les couleurs du Bayern Munich. Lors de la saison 2020-2021, l’international camerounais a joué 22 matchs de la Bundesliga en n'inscrivant que 3 buts. La même année, il réussissait à marquer 4 buts en League des Champion pendant 7 matchs. La saison précédente, c’est-à-dire 2021-2022, il marque seulement 4 buts et délivre 2 passes décisives en 20 matchs de Bundesliga et marque 1 but en League des champions lors de 4 matchs.

Face à la concurrence, l’international camerounais n’avait aucune chance de s’exprimer. A cet effet, il lui a fallu patienter jusqu’à ce que l’incontestable attaquant polonais prenne congé des Bavarois. Une porte s’ouvre enfin pour Choupo-Moting de montrer ce qu'il vaut.

La sortie inattendue de Choupo-Moting depuis le départ de Lewandowski

Au regard des différentes statistiques de l’international camerounais les saisons dernières, Choupo-Moting regagne la confiance des Bavarois. Déjà en 13 matchs dont 6 titularisations toutes compétitions confondues, l’attaquant camerounais a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. En effet, l’attaquant Bavarois a inscrit 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs de la Bundesliga, 3 autres marqués en 4 matchs de la League des Champions et 2 réalisations faites en plus d’1 passe décisive en Coupe d’Allemagne. Chose qui semblait être impossible pour l’ancien attaquant parisien depuis son arrivée en 2021 au Bayern Munich. Cette performance pourrait être très bénéfique d’ailleurs pour les Camerounais à la coupe du monde.

Qui est Choupo-Moting ?

Eric Maxim Choupo-Moting est un footballeur international né le 23 mars 1989 à Hambourg en Allemagne. En plus de la nationalité camerounaise, il détient celle de l’Allemagne.

Quel est le poste de l'international ?

L’international camerounais évolue au poste d’attaquant en sélection nationale tout comme en club.

Quel est le club Formateur du footballeur ?

L’attaquant Bavarois a fait ses débuts au Hambourg SV, où il a commencé sa carrière professionnelle avant d’être prêté Nuremberg.

Quel est son parcours professionnel ?

Choupo-Moting a été connu avec Mayence entre 2011 et 2014. Alors, il rejoint Schalke 04 où il réussit à répondre aux attentes du club en sa qualité d’attaquant. C’est ainsi qu’en 2017, il s’envole pour la première fois et atterrit en Angleterre où il va s’engager avec Stoke City. Après une saison, il signe un contrat de deux ans avec le PSG jusqu’en 2020 où il décide de retrouver sa terre natale. Et depuis 2020, l’international est sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich.

Le nombre de buts marqués cette saison

Choupo-Moting compte à ce jour 8 buts en 13 matchs avec le club Bavarois.

Yahafe Ouattara : Rédacteur www.afrique-sur7.ci