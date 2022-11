France: Rohff tacle Booba après son concert réussi à Bercy

Il y a quelques jours, Rohff a signé un concert mémorable et mémoriel à l’Accor Arena, et cela a l’air de lui donner des ailes pour affronter à nouveau son ennemi Booba. Après ce show mémorable, Rohff a décidé de se remettre à clasher Booba.

Rohff assène un coup à Booba

Rohff et Booba se détestent à mort et ce n'est un secret pour personne. Alors que le Duc de Boulogne est attaqué également par ses autres ennemis : Maes et Maître Gims, Hosny a décidé d’en remettre une couche. Le rappeur français boosté par son dernier spectacle éclatant, a publié une story sur Instagram en mode bande-dessinée dans laquelle il se moque clairement de Booba et de ses tentatives récentes pour le décrédibiliser.

La réplique cinglante du Duc de Boulogne

Alors qu’il était resté étrangement silencieux après les piques de Rohff, Booba qui s’est illustré ce mardi, a réglé ses affaires courantes avec Rohff mais également avec Maes et Maître Gims en un seul tweet à ses ennemis. Il s'est notamment moqué du feat du rappeur de la Sexion d'Assaut avec Carla Bruni.

« Non Meugui là faut que tu m'appelles, c'est trop grave. Même Rohff y fait plus d'écoutes avec Masterklaw!!! Tu ne peux pas faire flopper une première Dame, tu ne peux pas faire ça Meugui!!!! Moooooooozzzzzaaaaarrrrttttttt", a-t-il lancé. Outre ses clashs à répétition, le natif de Boulogne-Billancourt est également en conflit avec les influenceurs avec qui il mène un combat acharné. Booba accuse ces derniers d’escroquer les internautes à travers les placements des produits frauduleux.

Une enquête a été ouverte par la justice française contre Magali Berdah, la présidente de l’agence Shauna Events, dans cette affaire après la plainte du Duc de Boulogne. Parallèlement, le rappeur franco sénégalais fait également l’objet d’une plainte pour harcèlement déposée par Magali Berdah.