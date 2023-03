Côte d'Ivoire : Didi B prend du recul avec sa femme

Le couple Didi B est régulièrement mis en lumière sur la toile. Mais, les internautes ont trouvé à redire principalement sur son épouse Saraï d’Hologne. Le rappeur a donc décidé de prendre du recul avec elle sur les réseaux sociaux.

Didi B : Pourquoi décide-t-il de prendre du recul avec sa femme ?

Le jeune prodige du Hip-Hop ivoirien, Didi B est considéré par plusieurs observateurs du showbiz comme le numéro 1 du Rap en Côte d’Ivoire.

En plus de cela, son épouse et lui, Saraï d’Hologne, avant et après leur mariage, aiment s’afficher régulièrement sur les réseaux sociaux.

Ce qui n’est pas forcément préjudiciable pour le couple. Quand bien même que l’interprète de la chanson ‘’Shogun’’, a indiqué montrer son amour et sa reconnaissance à celle qui a été d'un soutien incommensurable depuis le début de sa carrière musicale.

Malheureusement, les sorties du couple le plus populaire sur la toile, sont scrutées négativement par de nombreux internautes.

Surtout contre Saraï d’Hologne que les abonnés trouvent trop exhibitionniste avec ses tenues extravagantes ou avec ses postures jugées indécentes.

Pour protéger sa femme contre les critiques acerbes et régler une bonne fois pour toute cette situation, Didi B a décidé de prendre du recul avec sa femme sur les réseaux sociaux.

‘’En vrai, ce n’est pas facile de vivre ma vie de couple célèbre. Je pense qu’on va reculer un peu, parce que ce n’est pas quelque chose que je voulais vraiment. Moi je voulais juste témoigner ma reconnaissance envers ma femme, c’est-à-dire tout ce qu’elle avait fait pour moi, mais pas en mode couple people, mais ça provoqué cela’’, explique-t-il au cours d’un entretien.

Malika Victoria