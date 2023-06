Musique: ‘’Formule 7’’ de Fally Ipupa fait plus de 80 millions de streams sur Boomplay

Le chanteur congolais, Fally Ipupa vient d’établir un véritable record avec son nouvel album ‘’Formule 7’’. Avec cette œuvre musicale, il a cumulé plus de 80 millions d’écoutes uniquement sur la plateforme Boomplay.

L’album de Fally Ipupa, ‘’Formule 7’’, fait plus 80 millions de streams sur Boomplay

La star congolaise, Fally Ipupa a sorti il y a six mois, son nouvel album baptisé ‘’Formule 7’’. Cette production discographique, depuis sa sortie, est très appréciée par les nombreux mélomanes en République Démocratique du Congo (RDC) et dans plusieurs pays d’Afrique. Les différents spectacles organisés avec cet album, ont affiché complet partout. L'œuvre musicale caracole aussi en tête des plateformes de streaming et de téléchargement.

Ainsi, ‘’Formule 7’’ vient de réaliser un sacré record sur la plateforme Boomplay. Composé de 31 titres qui ont su séduire un large public grâce à des chansons comme ‘’SL’’, ‘’Mal accompagné’’ ou encore ‘’Bloqué’’, le nouvel album rumba de Fally ipupa, a cumulé plus de 80 millions d’écoutes uniquement sur cette plateforme musicale de streaming. Ce bon chiffre montre ô combien l’opus de El Professor, rencontre un succès populaire.

Avec cette production, Fally Ipupa démontre une fois encore qu’il parvient à séduire tous les publics grâce à sa maîtrise des sonorités actuelles tout en préservant l’essence et l’authenticité de la rumba congolaise. Le chanteur congolais vient également d’annoncer la sortie prochaine d’un nouveau single intitulé ‘’Nous deux’’ qui sera ajouté à l’album ‘’Formule 7’’ en tant que bonus track.