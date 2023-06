Etats-Unis : Le rappeur Big Pokey meurt en s’écroulant sur scène

Un nouvel artiste a succombé, dimanche 18 juin en plein spectacle aux Etats-Unis. Il s’agit du rappeur américain de 45 ans, Big Pokey.

Le rappeur Big Pokey s’écroule en plein concert et meurt

La mort vient encore une fois de frapper le monde musical américain. Après le décès tragique de Harry Belafonte et de Tina Turner, un autre artiste américain du nom de Big Pokey, a rendu son dernier souffle le dimanche 18 juin en plein concert dans la ville de Beaumont, au Texas.

La triste nouvelle a été annoncée par ses équipes sur le compte Instagram de l'artiste dont le nom à l’état civil est Milton Powell. "C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de notre bien-aimé Milton ‘Big Pokey’ Powell. Big Pokey est décédé le 18 juin 2023. Il était aimé de sa famille, de ses amis et de ses fans loyaux. Dans les prochains jours, nous partagerons des informations sur la célébration et la manière dont le public pourra lui rendre hommage. Nous vous demandons de respecter l’intimité de la famille pendant cette période difficile", apprend-on.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré le rappeur tenant un micro tout en interagissant avec un DJ sur scène. Soudainement, il a lâché un souffle profond dans le microphone, a commencé à vaciller en arrière avant de perdre complètement pied et tomber violemment sur la scène. Il était évident que quelque chose n’allait pas. Selon la presse américaine, les causes de la mort de Big Pokey ne sont pas encore connues. La mort sur scène du rappeur américain de 45 ans, s’ajoute à la longue liste des artistes décédés en plein spectacle. Avant lui, il y a eu les artistes comme le Congolais Papa Wemba, le Sud-africain Costa Titch et l'Haïtien Mikaben.