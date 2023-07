Alisar Zena Khalil : ‘’J’ai failli être prise dans le piège (...)’’

Les internautes et les médias se sont attaqués au physique transformé de la chroniqueuse ivoirienne, Alisar Zena Khalil après ses deux maternités. C’est dans un long post qu’elle a répondu à toutes ces personnes.

Alisar Zena Khalil répond à ceux qui se moquent de son physique transformé

La belle chroniqueuse Alisar Zena Khalil de l’émission ‘’C’Midi’’ de la RTI1, s’est retirée volontairement de l’antenne. La raison, mère déjà d’une première fille, elle a mis au monde il y a peu un second enfant. L’actrice ivoirienne veut se donner le temps de s’occuper sainement de ses deux bouts de choux. Comme chez toutes les femmes, une maternité laisse nécessairement des séquelles sur le corps. Et le physique d’Alisar a subi ces transformations.

La chroniqueuse publie régulièrement ses photos sur les réseaux sociaux. Il se trouve qu’elle subit des moqueries de la part de certains internautes à cause de son physique transformé. Dans un post sur sa page Facebook, elle répond simplement à ses détracteurs qu’elle préfère son corps tel qu’il est et réfute catégoriquement de se tourner vers la chirurgie esthétique.

“On se moque de tes seins tombés, de ton gros ventre et de tes fesses plates jusqu’à te créer des complexes au point d’avoir recours à la chirurgie. Là encore tu es affiché sur la place publique encore victime de moqueries. Il y a quelque temps j’ai failli moi aussi être prise dans le piège sous la pression des médias (tu vois des formes parfaites partout télé, magazine, réseaux sociaux, sache que c’est normal parfois de te comparer c’est le but de toute cette médiatisation des formes parfaites)’’, a-t-elle écrit.

Elle continue en disant : ‘’Heureusement j’ai pas eu le courage d’aller au boulot en voyant mes enfants et les risques que tout cela comportait j’ai laissé tomber et décidé d’accepter mon corps après maternité, d’avoir une alimentation saine et de faire du sport. Car mon bas du ventre qui pend , c’est ma cicatrice de césarienne et mon ventre pas très ferme c’était mes blessures de combat et de la puissance du seigneur cela montrait que j’étais une amazone. Avant de vouloir faire quoique ce soit ,demande toi juste si ça en vaut la peine, pense à tes enfants. Finalement, dis-toi que rien ne sera jamais assez pour plaire aux autres prends soin de toi et de ta santé mentale c’est le plus important !”.