Critiquée pour s'être refaite les seins, Hamond Chic explose de colère !

Après être passé sur le billard pour refaire ses seins, coach Hamond Chic est vivement critiquée par des internautes sur les réseaux sociaux. La conseillère matrimoniale a poussé un coup de gueule pour calmer les ardeurs de ses détracteurs.

Le coup de gueule de coach Hamond Chic à des internautes

La coach matrimoniale Hamond Chic est très remontée contre des internautes. Après sa chirurgie mammaire, elle est sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup sont ceux qui se sont indignés du fait que la conseillère matrimoniale s’est raffermie les seins en passant sous le bistouri. Hamond Chic en a marre des critiques qui pleuvent sur elle régulièrement sur la toile.

Pour calmer les ardeurs de ses nombreux détracteurs, la coach a poussé un coup de gueule une bonne fois pour toutes dans une publication. Elle a rappelé à chacun qu’elle est avant tout une femme mariée, une mère et une personnalité publique respectée à travers le monde.

‘’Je ne suis pas n’importe qui sur la toile, je ne suis pas non plus une influenceuse. Je suis une femme respectable, mariée légalement et mère de deux enfants. Conseillère matrimoniale, des femmes jusqu’à un certain âge me sollicitent pour des conseils. Je suis conférencière mondiale. Je suis régulièrement invitée comme panéliste dans plusieurs pays. J’ai toujours drainé du monde partout où je suis passée’’, a dit l'ancienne animatrice de l'émission Allô Caviar, diffusée sur Life Tv.

D’ailleurs, Hamond Chic s’est adressée aussi aux parents afin que ceux-ci assurent au mieux l’éducation de leurs enfants qui n’ont aucun respect pour les grandes personnes quand il s’agit de faire des commentaires déplacés sur la toile.

‘’Je suis aussi animatrice télé. J’ai animé des programmes de télé diffusés du lundi au vendredi. J’ai battu des records d’audience. À ce jour, aucun programme de télévision en Côte d’Ivoire n’a pu atteindre mes records d’audience. Alors, si c’est parce que j’ai fait de la chirurgie que tu ne veux plus suivre, ou encore que j’abrutis vos enfants, alors ne me suivez plus. Et occupez-vous de l’éducation de vos enfants chez vous à la maison…’’, a avancé Maman Caviar.