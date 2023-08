Etats-Unis : 15 ans après sa mort, la justice américaine relance une affaire d'abus sexuels contre Michael Jackson

Accusant Michael Jackson d'abus sexuels durant leur jeunesse, deux hommes âgés aujourd’hui d’une quarantaine d’années, ont obtenu par la justice américaine que des procès soient relancés.

La justice américaine relance des procès pour abus sexuels contre Michael Jackson

Le roi de la Pop, Michael Jackson est décédé en 2009 à l’âge de 50 ans d’une surdose de médicaments dans son manoir de Holmby Hills à Los Angeles, en Californie. Mais son âme n’est pas encore de tout repos puisque deux américains âgés de 40 et 45 ans, Wade Robson et James Safechuck, ont obtenu 15 ans après la réouverture des poursuites contre le chanteur pour abus sexuels sur mineurs. Les deux victimes présumées avaient 7 et 10 ans à l’époque de l’affaire.

C’est la Cour d’appel de Californie qui a permis à ces deux plaignants de relancer les poursuites engagées contre Michael Jackson, qu'ils accusent d'abus sexuels lorsqu'ils étaient enfants. Ce nouveau rebondissement est notamment dû à une nouvelle loi californienne permettant l’allongement du délai de prescription pour les victimes présumées d’abus sexuels dans l’enfance. En vigueur depuis octobre 2020, cette loi autorise Wade Robson et James Safechuck à porter plainte contre les sociétés de Michael Jackson, MJJ Productions et MJJ Ventures, comme le rapporte le média américain People. En 2013 et 2014, c’était à cause du délai de prescription que leur tentative avait échoué.

Les deux hommes avaient récemment témoigné dans un documentaire HBO, "Neverland", dans lequel ils avaient raconté les sévices sexuels infligés par la star dans son ranch de Neverland, en Californie. Les avocats de Michael Jackson, qui n'ont de cesse de clamer son innocence, avaient eu à plusieurs reprises gagné des procès devant la justice. Parce que cette dernière avait estimé que les entreprises de l'artiste ne pouvaient pas faire l'objet de poursuites puisqu'elles n’avaient pas l’obligation légale de protéger les plaignants d’une agression sexuelle.

De son côté, l’avocat des plaignants, qui n'a pas caché sa satisfaction, a dénoncé des "décisions incorrectes prises dans ces affaires", "qui étaient contraires à la loi californienne et auraient créé un dangereux précédent, mettant en danger les enfants".