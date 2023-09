RDC : Un journaliste congolais traduit en justice par Fally Ipupa pour diffamation

Fally Ipupa est connue pour être une personnalité très humble, mais qui n’aime pas se laisser marcher dessus. Un journaliste a trouvé le malin plaisir de lui manquer de respect. Le chanteur a donc porté plainte contre lui pour diffamation.

Fally Ipupa porte plainte contre un journaliste congolais

Le chanteur congolais, Fally Ipupa est très en colère contre un journaliste congolais du nom de Gauthier Sey. Ce n’est pas des habitudes de Dicap la Merveille de sortir de ses gonds. Mais, le journaliste congolais est allé trop loin en faisant des déclarations qui n’ont pas été appréciées par l’Aigle.

Pour cause, le célèbre journaliste télé a dans une émission traité l’artiste Rumba congolais de menteur et de faussaire. Dans son argumentation, il précise que Fally Ipupa n’avait pas de contrat avec Vivendi, qu’il était incapable de chanter en présence d’autres artistes lors d’une répétition, et qu’il avait obtenu un faux disque d’Or de manière frauduleuse en France.

L’ancien membre du Quartier Latin n’accepte pas que sa réputation soit salie publiquement avec des informations fausses et préjudiciables. El Professor a décidé ainsi de prendre des mesures draconiennes envers le journaliste pour défendre son honneur. Par la voix de son Avocat, la star congolaise a porté plainte le vendredi 1 septembre contre Gauthier Sey au tribunal de la paix de Kinshasa. Par ailleurs, c’est le mardi 5 septembre prochain que le procès aura lieu à Kinshasa.