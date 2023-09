Etats-Unis : Usher remplace Rihanna au Super Bowl 2024

La chanteuse barbadienne, Rihanna connaît à présent le nom de l’artiste américain qui va la succéder au show musical à la mi-temps du Super Bowl 2024. C’est le rappeur et talentueux chanteur, Usher qui va assurer le spectacle le 11 février 2024 à Las Vegas.

Usher succède à Rihanna au Super Bowl 2024

Les amoureux du football américain vont vivre des moments extraordinaires et inoubliables le 11 février 2024 pour la grande finale du Super Bowl à Las Vegas dans l’Etat du Nevada aux Etats-Unis. Le rendez-vous sportif le plus suivi depuis plusieurs décennies au pays de l’Oncle Sam est aussi marqué par le spectacle assuré à la mi-temps par des célébrités américaines. L’année dernière, c’était la belle Rihanna qui a fait sensation avec un show époustouflant en dévoilant sa seconde grossesse.

Pour l’édition 2024, la société de production du rappeur Jay-Z, qui prend en charge la production du spectacle du Super Bowl pour la cinquième année consécutive, a choisi le chanteur et icône du R&B américain, Usher pour le show à la mi-temps. Cette annonce a été faite conjointement par les organisateurs du championnat et l’artiste lui-même. Originaire de Dallas, l’artiste de 44 ans, n’a pas hésité à exprimer son enthousiasme. ‘’C’est le plus grand honneur de ma vie de pouvoir assurer la mi-temps du Super Bowl. J’ai hâte d’offrir au monde un spectacle différent de tout ce qu’ils ont vu de moi auparavant’’, déclare-t-il.

Le chanteur aux huit Grammy Awards n’est pas un novice dans l’univers du Super Bowl. Il avait déjà illuminé la scène en 2011 en partageant la scène avec le groupe The Black Eyed Peas. Dans un communiqué, Jay-Z a souligné le talent exceptionnel d’Usher. ‘’Usher est l’artiste et le meneur de revue ultime. Depuis ses débuts à l’âge de 15 ans, il trace sa propre voie. Au-delà de son chant impeccable et de ses capacités de chorégraphie exceptionnelles, Usher dévoile son âme lorsqu’il est sur scène. J’ai hâte de voir la magie opérer’’, souligne-t-il. Le monde entier attend de voir la performance que va donner le talentueux chorégraphe et rappeur américain.