Etats-Unis : Les frères et soeurs de Tupac se réjouissent de l'arrestation du meurtrier

Après l’annonce de l’arrestation du principal suspect de l’assassinat de Tupac, les gens attendaient la réaction de la famille du rappeur. Elle s’est exprimée à travers les sorties de son frère et sa soeur.

La famille de Tupas réagit enfin à l’arrestation de l’assassin de Tupac

La police de Las Vegas dans le Nevada aux Etats-Unis a fait une bonne prise il y a quelques jours au sujet de l’assassinat de Tupac en 1996 touché par quatre balles d’une arme de poing. Elle avait annoncé l’arrestation et l’inculpation du présumé meurtrier en la personne de Duane ‘’Keffe D’’ Davis, un ex-membre de gang de longue date. Il avait reconnu qu'il se trouvait dans la voiture d'où ont été tirés les coups de feu mortels.

Mais, depuis l’annonce de l’interpellation du principal suspect du meurtre du rappeur à l’âge de 25 ans, la réaction de sa famille était très attendue par les médias et les fans de la légende du Hip-hop américain. Les frères et sœurs de Tupac ont fait une sortie médiatique où ils se réjouissent de l'arrestation de l’assassin de leur frère. C’est la petite-soeur de Tupac, Sekyiwa "Set" Shakur", qui a en effet publié un communiqué sur les réseaux sociaux dans laquelle elle décrit son émotion et son soulagement, mais aussi son envie de ne pas tirer de conclusions trop hâtives sur la culpabilité de Keefe D. "C'est sans aucun doute un moment charnière. Le silence des 27 dernières années entourant cette affaire a été très éloquent dans notre communauté. Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité du décès de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. Sa vie et sa mort comptent et ne devraient pas rester sans réponse ou non reconnues, alors oui, aujourd'hui est une victoire mais je réserverai mon jugement final au moment où tous les faits et procédures judiciaires seront terminées. Plusieurs mains ont été impliquées dans cette affaire et il reste tellement de choses autour de la vie et de la mort de mon frère Tupac’’, dit-elle.

Quant au grand-frère Mopreme, il s’est exprimé plutôt dans un média américain. "Je suis prudemment optimiste. Toute responsabilité à ce stade est bonne pour nous. Ça nous aide à guérir. Ce type était là-bas. Il a fait des interviews, il a écrit un livre. Ils savaient depuis 27 ans qu'il était dans la voiture. Pourquoi n'ont-ils pas donné suite à tout ça ?", déclare-t-il. Bien vrai qu’ils sont soulagés, les frères et sœurs de Tupac restent néanmoins prudents.