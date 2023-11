Côte d’ivoire : Didi B remporte deux trophées au Sénégal

Didi B a fait flotter le drapeau ivoirien à Dakar au Sénégal le samedi 4 novembre dernier. Le rappeur a remporté deux prix lors de l’édition 2023 des Galsen Hip-Hop Awards (GHHA).

Le talent de Didi B reconnu au Sénégal

La razzia de Didi B au niveau des trophées n’est pas prête de s’arrêter tout de suite. Le rappeur ivoirien qui prépare un grand concert pour le samedi 25 novembre prochain au Parc des expositions d’Abidjan, ne fait que multiplier les performances en termes de récompenses en Côte d’Ivoire et en Afrique.

Après avoir raflé le trophée de la meilleure chanson de l’année 2022 avec son titre à succès ‘’Tala’’, à la 8ème édition de la cérémonie des All Africa Music Awards (AFRIMA) à Dakar au Sénégal, le Shogun a une fois de plus prouvé qu’il est un véritable talent de la musique made in Côte d’Ivoire. La preuve s’est encore concrétisée le samedi 4 novembre dernier au Théâtre National Daniel Sorano de Dakar.

Au cours de la cérémonie des Galsen Hip-Hop Awards (GHHA) qui récompensent les meilleurs artistes et professionnels du Hip-Hop de l'année, Didi B pour sa première participation est repartir avec deux prestigieux trophées à savoir le prix du meilleur album Hip-hop et le prix de l’artiste africain de l’année. C’est sur sa page Facebook qu’il a annoncé la semaine dernière la bonne nouvelle à ses fans. ‘’Yo la conspiration, notre trophée du Sénégal Galsen Hip-Hop Awards a été remis à son Excellence le Général Sékou Touré (Ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal). Rappelons qu’on a remporté deux trophées : Meilleur album Hip-hop et artiste africain de l’année. La conspiration est partout’’, écrit-il. Didi B continue ainsi sa longue marche glorieuse dans la musique en Afrique et c’est tout en son honneur.

Il faut noter que le Galsen Hip-Hop Awards (GHHA), créé en 2015 par le label Point Blank Prod et après 6 éditions à récompenser uniquement les artistes les plus brillants de la scène Hip-Hop du Sénégal, l'événement a décidé d'ouvrir ses portes à tout le continent.