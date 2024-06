7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Céline Dion s’est confiée largement sur sa maladie lors d’une interview diffusée le vendredi 7 juin sur les antennes de la télévision américaine NBC. La chanteuse canadienne a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rendre public sa maladie.

Céline Dion : « C’est comme si quelqu’un essayait de vous étrangler’’

La star de la musique canadienne, Céline Dion est éloignée depuis deux ans de la scène en raison d’une maladie extrêmement rare appelée le syndrome de la personne raide. Il s’agit d’une pathologie rare qui provoque des raideurs musculaires et des spasmes chez la chanteuse et qui a affecté lourdement son quotidien et sa carrière musicale. Et, c’est au mois de décembre 2022 qu’elle a pris le courage d’annoncer cette terrible nouvelle via son compte Instagram à ses milliers de fans à travers le monde entier.

Aujourd’hui, l’interprète de la chanson ‘’I’m Alive’’, a fait une révélation surprenante au cours d’une interview et diffusée le vendredi 7 juin dernier sur la chaîne américaine NBC. Justement, la veuve de l’homme d’affaires canadien, René Angélil a indiqué qu’elle ne pouvait pas cacher cette maladie qu’elle traîne depuis 17 ans maintenant pour la simple bonne raison qu’elle craignait de perdre la vie. « Je ne pouvais plus le cacher. […] Je devais élever mes enfants, je devais me cacher, je devais essayer d’être une héroïne. Je sentais mon corps me quitter », explique-t-elle.

Par ailleurs, Céline Dion qui est plus que déterminée à revenir au devant des spotlights, va sortir un nouvel album le vendredi 21 juin prochain simultanément avec son film-documentaire pour raconter sa maladie. L’auteure du tube ‘’Pour que tu m’aimes encore’’, est revenue lors de l’interview sur les syndromes de sa maladie. « C’est comme si quelqu’un essayait de vous étrangler. C’est comme si quelqu’un poussait votre larynx, il est pris d’un spasme », indique-t-il. Avant que la star ajoute que les spasmes ont d’abord commencé à la gorge, avant de se déplacer vers l’abdomen, dans la colonne vertébrale ou encore dans les côtes. « Quand je pointe mes pieds, ils peuvent rester dans cette position. Si je cuisine, parce que j’adore cuisiner, mes doigts et mes mains vont se mettre dans une certaine position. J’ai eu des côtes cassées à un moment, parce que parfois, les spasmes sont tellement sévères que ça peut en briser certaines ».