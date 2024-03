Deux associations luttant contre l’homophobie ont porté plainte contre le rappeur français, Kaaris. Ils estiment que l’artiste de 44 ans lors de son concert fin février a chanté un titre qui relevait de la provocation à la haine publique.

Kaaris accusé de propos homophobe dans sa chanson ‘’Zoo’’

Le rappeur français d’origine ivoirienne, Kaaris, est un artiste abonné devant les tribunaux. Après avoir fait face à la justice en 2018 avec sa bagarre avec Booba et récemment une plainte de violences conjugales contre lui par son ex-femme, Riska comme on appelle également est visé par une nouvelle plainte. Deux associations de lutte contre l’homophobie ont porté plainte jeudi 14 mars contre le rappeur.

A l’Accor Arena de Paris, le 29 février dernier où Kaaris y célébrait les dix ans de son album ‘’Or noir’’, les deux associations Mousse et Stop Homophobie ont estimé que l’une des chansons interprétées en l’occurence ‘’Zoo’’, filmé et diffusé sur des réseaux sociaux, que les paroles ‘’J’encule Brandon et Dylan’’ et « Si ces pédés crament au napalm, j’veux la palme », relèvent de l’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle et de provocations publiques à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle.

En outre, la plainte déposée auprès du parquet de Paris contre Riska doit désormais l’analyser pour lancer des investigations plus approfondies ou la classer. De son côté, l’Avocat du rappeur de 44 ans, Me Yassine Yakouti, a réagi en ces termes : « Il n’y a aucune homophobie dans les propos de mon client », « Je suis très étonné que la plainte soit déposée maintenant, alors que le morceau est sorti en 2013. Kaaris est parfaitement serein face à ces élucubrations », souligne-t-il.